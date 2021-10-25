Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

Взгляд
25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
Разделы

Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
Перейти в раздел…

В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

Есть опасность, что натовские ракеты могут стартовать в 30 км от нашей границы Zuma/ТАСС
России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России? Подробности...
Перейти в раздел…

Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как российский авиапром победил японского конкурента

Японский лайнер SpaceJet останется на этапе испытательных полетов Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire/
Global Look Press
Внезапно оказалось, что одна из самых передовых стран в мире, Япония, не может создавать современную технику, которая серийно производится в России. Два десятка лет и миллиарды долларов потратила японская корпорация Mitsubishi на создание собственного авиалайнера – и вот теперь проект решено закрыть. Почему российский «Суперджет» состоялся, а его японский аналог – нет? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Консервативным мыслителем может считаться не только Бердяев, но и в какой-то мере Кант, Гегель, Руссо и даже многие из тех, кого мы причисляем к «постмодернистам». Подробности...

Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В ноябре Газпром не будет бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину, а польский маршрут продолжит использовать на треть. Но в Варшаве и этому рады – ведь Киев мог отобрать почти половину польского транзита. Подробности...

Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 17 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

Перейти в раздел…

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
    Актриса Светлана Светличная пропала в Москве В Польше оценили вероятность выхода из ЕС Группу россиян задержали в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
    Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации На Украине предсказали Зеленскому унижение на встрече с Путиным Константинопольский патриарх упрекнул Москву в неблагодарности Минтранс предложил поднять тарифы на платных трассах
    Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку На Западе увидели интерес России в попытках Венгрии реинтегрировать Закарпатье Мэр Клайпедского района Литвы сознался в нарушении границы с Россией Роскомнадзор начал расследование утечки данных водителей Москвы

    Главная тема


    Как российский авиапром победил японского конкурента

    борьба за власть


    Сатановский объяснил причины путча в Судане

    «выталкивание на обочину»


    В Киеве «раскрыли» план Байдена по созданию нового миропорядка без России

    «ужасающая мощь»


    В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии

    Видео

    поставки газа


    Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

    пролив Цугару


    Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

    патентное право


    Samsung уличили в копировании российской технологии

    Харьковские соглашения


    Зеленский применил Черноморской флот против оппонентов

    Свадьба великого князя


    Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

    имперская миссия


    Владимир Можегов: Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

    человек без гражданства


    Иван Иванюшкин: Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

    особый путь


    Игорь Караулов: России не с кем идти в ногу в будущее

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
    Борис Межуев

    Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

    Борис Межуев
    политолог
    		25 октября 2021, 12:16

    Валдайское выступление Владимира Путина 21 октября 2021 года с тезисами об «умеренном» или «разумном консерватизме» были широко прокомментированы отечественными экспертами, многие из которых увидели в высказываниях главы государства основания новой идеологии. 

    Попытаюсь обратить внимание лишь на те аспекты речи Владимира Путина, которые ускользают от интерпретаторов. Прежде всего отметим тот факт, что о «консерватизме» Путин уже говорил в своих прежних выступлениях, когда, в частности, ссылался на авторитет симпатичного ему Н.А. Бердяева и цитировал то определение этого течения, которое было дано русским мыслителем в антибольшевистском памфлете «Философия неравенства». Именно в развитие этой консервативной линии и были организованы фондом ИСЭПИ «Бердяевские чтения», в рамках подготовки которых появились на свет «Тетради по консерватизму» и сайт «Русская идея». Между тем, впоследствии слово «консерватизм» как-то стерлось, практически вышло из употребления, и сам глава государства предпочитал говорить скорее о «патриотизме», чем о консерватизме. Теперь же консерватизм вновь вернулся в строй. Чем это можно было бы объяснить?

    У этого обстоятельства три причины. То есть причин, возможно, и больше, но три можно выделить по тексту Валдайской речи. Очевидно, нарастает и усиливается отчуждение между тем, что можно было бы назвать путинизмом, то есть идеологией и политическим курсом Владимира Путина, и тем, что принято у нас называть «коммуно-патриотизмом», то есть курсом партии КПРФ и родственных ей организаций. До этого момента, до сентябрьских выборов, сохранялось ощущение, что «крымский консенсус» делает различия между входящими в него партиями чем-то незначительным, что весь главный спор идет между «крымнашистами» и «украинофилами». Сегодня это уже очевидно не так, и, следовательно, слово «патриотизм» уже не может служить характерной чертой исключительно «путинизма», который вынужден включать в свое определение какие-то другие идеологические характеристики, указывающие на отличие этой идеологии от других, тоже патриотических, но, увы, отнюдь не консервативных.

    Второй момент мне кажется наиболее важным. Дело в том, что в 2013-14 годах у многих в российском руководстве сохранялось убеждение, что цивилизационная судьба Запада еще не решена, что столкновение левого прогрессизма и национал-популизма, часто соотносящего себя с консерватизмом, может разрешиться различным образом. Будущее Запада еще казалось открытым.

    Популисты, а среди них те религиозные и светские консерваторы, кто был озабочен сохранением традиционных ценностей, то есть норм семейной этики, казалось, еще были в силах одолеть прогрессистские меньшинства, навязывающие свою ультралиберальные принципы всему обществу. Была явная надежда на лево-популистскую волну, которая была бы в состоянии привести к власти новое поколение европейской и американской элиты, и была надежда, что эта элита будет более благожелательно настроена по отношению к России. Эти надежды оказались абсолютно призрачными: где-то популизм в разных его версиях был электорально разгромлен, где-то разными манипуляциями устранен со сцены либеральными элитами, а где-то он победил, и, победив, открыл свое отнюдь не доброжелательное по отношению к России лицо (вспомним хотя бы вождя Брекзита Бориса Джонсона). И тут неожиданно выяснилось, что либерально-глобалистский центр Евро-Атлантики, вот эта связка Макрон-Меркель-Байден, как бы к ней ни относиться с какой-либо стороны, это вообще наиболее удобный для России партнер, с которым легче договориться и по газу, и по стратегической стабильности, и даже по вопросам кибербезопасности.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    А вот с силами популистского реванша, за которыми маячит в ряде случаев сырьевая олигархия Северной Америки, договориться будет намного проблематичнее. Поэтому месседж «разумного консерватизма» в исполнении Владимира Путина прозвучал так – «мы к вами не лезем со своими ценностями, но и вы не лезьте к нам с вашими, давайте жить на два дома раздельно и по мере возможностей договариваться о решении действительно глобальных проблем». Думаю, это не означает, что России не надо искать общий язык с европейскими и американскими консерваторами, многие из которых готовы сегодня смотреть на Россию как на последний оплот традиционных ценностей в христианском мире, закрывая глаза и на наши реальные недостатки, и на все уклонения от этих ценностей в нашем быту и в нашей культуре.

    Наоборот, надо вступать с ними в диалог, понимать их аргументы, выслушивать их мнения. Но все-таки цивилизационная судьба Запада не будет решена с помощью российского участия, не только какого-то конспиративного, но, к сожалению, даже и духовного. Путин, мне так показалось, пришел к выводу, что будущее «коллективного Запада» уже определено, и, скорее всего, это будущее будут строить отнюдь не «разумные консерваторы», а кто-то, кто будет предлагать радикальные решения – типа пресловутой «культуры отмены». И скорее всего «отменят» в первую очередь консерваторов. Но это будет выбором Евро-Атлантики и не нам его судить. Но нам остро нужно подчеркнуть свое отличие от этой цивилизации, указав на жесткую идеологическую границу, которая проходит между сообществами, согласившимися с устранением традиционных табу, и сообществами, устранять эти табу отказывающимися – в том числе в силу верности религиозным нормам. Эту верность традиционным нормам не следует превращать в некое основание для цензуры – поэтому наш консерватизм должен быть «разумным» и «умеренным», но все же эта верность традиции должна получить особую идеологическую маркировку.

    Наконец, третье. Президент Путин впервые выразил обеспокоенность тем, что он назвал в своей речи «диким капитализмом». Речь идет, насколько я понимаю, о нынешнем состоянии общества, при котором в хозяйственных вопросах и вопросах торговли политические мотивы берут верх над экономическими. Это не совсем критика неолиберализма с позиции левого кейнсианства, это, скорее, понимание того, что проигрывающий экономическую конкуренцию с Китаем Запад готов отказаться от всех норм свободного рынка и прибегать к методам, которые в прежние времена назвали бы «дикими» – типа введения пошлин на товары по чисто конкурентным мотивам. То есть «дикий» капитализм – это капитализм без правил, и, соответственно, «разумный консерватизм» – это призыв определенные правила переустановить, что на самом деле возможно при наличии доброй воли в политической элите разных цивилизаций.

    Что противостоит «разумному консерватизму»? Ему противостоят сегодня две основные силы – во-первых, это коалиция леваков, сторонников «новой этики», трансгуманизма и прочих нео-прогрессистских течений и, во-вторых, все те, кто заинтересован в углублении международного хаоса, в победе и успехе «дикости» во всех ее нынешних проявлениях, кто хочет получить максимум выгоды от этой самой «глобальной встряски», которой и был посвящен Валдайский форум. Можно назвать их «неразумными консерваторами», но можно также и «патриотами не по уму». Существует мощнейшая инфраструктура «вражды», заинтересованная в том, чтобы обращать в ноль любые сдвиги в сторону нормализации отношений России и Евро-Атлантики. В частности, суля ложные надежды, что в каждой из этих цивилизаций придут более удобные и приятные руководители, чем те, что вынуждены сегодня искать общий язык (в том числе на путях развития «зеленой» энергетики, развития арктической зоны, преодоления последствии климатических изменений) через весь этот частокол идеологических различий.

    Итак, «разумный консерватизм», или консерватизм 2.0, это, безусловно, антиреволюционаризм, но это также антипрогрессизм, и в то же время антимилитаризм. Я бы добавил к этому комплексу еще один важный компонент – это «консервативное Просвещение». О нем надо будет сказать особо, потому что, с моей точки зрения, это и есть наиболее очевидная философия сопротивления трансгуманизму в его радикальных версиях.  Сейчас же хочу выделить главное – консерватизму надлежит переописать в консервативном ключе многих мыслителей Нового времени и, более того, открыть само это Новое время как изначально консервативный проект.

    Окажется, что консервативным мыслителем может считаться не только Бердяев, но и в какой-то мере Кант, Гегель, Руссо и даже многие из тех, кого мы причисляем к «постмодернистам». Эту задачу надлежит всерьез поставить в том числе и для того, чтобы наш консерватизм был не только «разумным» и «оптимистичным», но также «просвещенным» и «осмысленным». Будем надеяться, что эту задачу общими интеллектуальными усилиями удастся исполнить.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •