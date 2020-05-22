Что значит быть цивилизацией

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысячФото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...

Россия не одурела

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Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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Пора валить из городов

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              Что значит быть цивилизацией

              Борис Межуев
              политолог
              		 22 мая 2020, 12:32

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              Президент Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией». Он подчеркнул, что считаться цивилизацией в настоящее время означает демонстрировать свою способность к развитию.

              Что значит быть цивилизацией, к чему это нас обязывает? Понятно, что речь идет не только и не столько о многонациональности России – есть многонациональные страны, которых ни в каком случае нельзя назвать «отдельными цивилизациями». Помимо стран Западной Африки с разнородным племенным составом энциклопедии обычно выделяют пять многонациональных стран в сегодняшнем мире: Индию, Россию, Швейцарию, Индонезию, Филиппины. Из них только первые иногда называют «цивилизациями». Три остальных и не претендуют на это звание.

              Слово «цивилизация» имеет много значений и смыслов. Но в контексте высказывания президента стоит выделить три аспекта. Во-первых, в отличие от просто наций страна-цивилизация должна обладать способностью притягивать к себе людей и целые народы, вовлекать их в свою орбиту. Речь в данном случае не о миграции, хотя, ничего не поделаешь, с миграцией это бывает часто связано. Речь именно о культурном притяжении, то есть о той силе, что в недавнем прошлом заставляла страны и народы желать оказаться внутри тех или иных структур и объединений Евро-Атлантики.

              Собственно, и Россия обладает такой способностью, что и позволяет ей притягивать к себе и некоторых партнеров по СНГ, и Абхазию, и Южную Осетию, и Приднестровье, и Донбасс, и даже некоторые центрально-европейские страны, которые, если бы не ЕС и НАТО, могли войти с нами в какой-нибудь цивилизационный блок. Как говорится, «мягкая сила», своего рода цивилизационное обаяние.

              Во-вторых, отчасти верно обратное, – страна-цивилизация должна обладать иммунитетом от социокультурных инноваций другой цивилизации, защитой от их вирусного распространения. Если, скажем, в Евро-Атлантике вводится что-то новое и, как ей кажется, передовое, это не означает, что другие цивилизации это обязательно подхватят. История с легализацией однополых браков настолько очевидна в этом случае, что не стоит ее отдельно подчеркивать.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Вирусное распространение социокультурных инноваций внутри определенного пространства – самый яркий цивилизационный признак. Наличие иммунитета от вируса – признак какого-то иного цивилизационного кода либо цивилизационной мутации, которая может привести к выпадению какой-то страны или народа из пространства цивилизации. Отметим, быть цивилизацией не значит отвергать все, что идет извне, это означает способность не принимать все с ходу, повинуясь лишь какой-то общей логике поведения. Не заражаться, не вливаться в чужое время.

              Наконец, третье – не менее важное. Быть цивилизацией – значит обладать способностью удерживать на своей территории институты развития. В первую очередь, цеха интеллектуального производства, то есть те отделы научного знания, на которых производится то или иное открытие, и те, условно, конструкторские бюро, где эти открытия воплощаются в жизнь. По существу, современная цивилизация не что иное, как национализация интеллектуального класса.

              Если ученые твоей страны думают только о том, как ее покинуть и найти себе работу в других, более удобных для проживания, странах, то такой стране цивилизацией стать невозможно. Точнее «отдельной цивилизацией» – ей можно только попытаться влиться в чужую цивилизацию в качестве периферии – аграрной, сырьевой, демографической. Предоставить ей в обмен на передовые технологии какие-нибудь выгодные услуги. Но, чтобы быть чем-то отдельным, нужно обладать способностью самостоятельно производить время, пробиваться к будущему.

              То есть производить что-то такое, что коренным образом меняет реальность. Реальность меняет новое знание – в конце XIX века время производили на системном уровне Великобритания и Франция, потом в это производство включились Германия – ставшая одновременно великой гуманитарной и великой естественно-научной державой, Соединенные Штаты – у которой поначалу было лучше с техническими открытиями - и Россия. Именно эти государства и стали главными игроками XX века.

              Две мировые войны привели к тому, что четыре времяобразующие державы фактически объединились в одну цивилизацию – с безусловным лидерством Америки – а Россия под именем Советского Союза из этой пентархии единственная осталась за бортом. Точнее, за «железным занавесом». Главная задача Евро-Атлантики в Холодной войне и заключалась, собственно говоря, даже не в том, чтобы разделить СССР на отдельные части, главное было лишить СССР институтов производства времени. На тогдашнем языке это называлось – «выбросить в третий мир». На сегодняшнем надо было бы сказать «лишить цивилизационного статуса».

              Удалось ли это сделать окончательно? В начале 2010-х годов я слышал от умных и влиятельных людей, что все безнадежно, никаких открытий в области биологии, физики и химии российская наука уже не производит, все способные математики со студенческой скамьи ищут себе работу на Западе, в гуманитарных дисциплинах в нашем Отечестве относительно успешно развивается лишь история. Сегодня, кажется, отношение меняется чуть к лучшему, во всяком случае определенные усилия для этого властью предпринимаются.

              Увенчаются ли эти усилия успехом? Сказать сложно. Конечно, у сторонников «отдельной цивилизации» возникла надежда на своего рода «закрытие мира» в результате пандемии. Но я бы не рассчитывал на катастрофу – ни эту, ни какую-либо последующую. То есть, конечно, если начнется глобальная конфронтация США с Китаем, то нельзя исключать, что в России жить покажется еще безопаснее, чем в Азии, в Америке и даже в Европе. Но, в конце концов, мы надеялись, что и COVID пройдет мимо нас стороной. Этого, как мы знаем, не случилось.

              Поэтому надо думать примерно о том, о чем думал в свое время Ленин – а именно как сделать Россию своего рода Новой Атлантидой, в том смысле, что все цивилизации имеют в себе что-то общее от этого мифа, созданного воображением гениального Бэкона. Но как мы уже говорили, Ленин решил достичь этой задачи радикальным путем и получил в итоге вместо Атлантиды – Зону и в смысле Тарковского, и в смысле Довлатова.

              В общем, чтобы быть цивилизацией, России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Чтобы быть в политологии, надо читать в основном американцев и англичан, чтобы быть в философии – еще и французов, в медицине – также и в первую очередь немцев.

              Есть ли что-то у нас сегодня, без чего другие никак не смогут обойтись? И что не пропадет в ходе очередной социальной встряски? Так что пока мы лишь подаем заявку на вступление в клуб цивилизаций, сможем ли мы ей реально стать, покажет ближайшая история.


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