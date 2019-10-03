Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Опыт межнационального взаимодействия внутри России может быть полезен многим странам, заявил российский президент Владимир Путин.

«Для нас, очевидно, что многообразие внутри государства – это норма, она учит и терпению, и терпимости, в подлинном смысле этих слов, как способность понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнерам», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также назвал Россию страной-цивилизацией, которая впитала многие культуры и сохранила единство живущих в ней народов, передает ТАСС.

«В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим», – сказал Путин.

Он добавил, что единообразие в мире невозможно, так как все страны разные. В то же время Путин высказался за систему международных отношений.

Отметим, что в прошлом году Путин изменил «Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации» на период до 2025 года, дополнив ее определениями основных понятий: «государственная национальная политика», «гражданское единство», «российская нация», «межнациональные (межэтнические) отношения» - и других.