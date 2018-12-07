Путин утвердил изменения в Стратегии государственной национальной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в «Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации» на период до 2025 года.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Российское агентство правовой и судебной информации».

«В новой редакции учтены позитивные практики и новые механизмы реализации Стратегии на федеральном, региональном уровне, в органах местного самоуправления. Мне, как представителю Общественного совета Московского дома национальностей особенно приятно, что, например, этнографический туризм, который впервые опробован в столичном мегаполисе, получает прописку в документе и будет активно проводиться по всей стране», – отметил председатель Общественного совета государственного бюджетного учреждения столицы «Московский дом национальностей» Владимир Зорин.

«Важно, что уточняются принципы, приоритетные направления и задачи госнацполитики. Документ исходит из новых исторических и геополитических реалий, необходимости обеспечения национальной безопасности, укрепления государственного единства и целостности России, поддержания многонационального согласия, гармонизации общественных и государственных интересов. Безусловно, его принятие будет способствовать дальнейшему совершенствованию всей нашей работы», – заключил Зорин.

Стратегия, утвержденная указом президента от 19 декабря 2012 года, дополнена определениями основных понятий, такими как «государственная национальная политика», «гражданское единство», «российская нация», «межнациональные (межэтнические) отношения» и другими, выработанными Научным советом Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

В ней отражены современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений, достигнутые результаты в обеспечении межнационального мира и согласия в стране, новые вызовы и угрозы в сфере государственной национальной политики, а также инструменты и механизмы ее реализации. Кроме того, в целях обеспечения контроля за решением актуальных задач Стратегией установлены целевые показатели и ожидаемые результаты в реализации государственной национальной политики.