Меня изумлял наш авторитаризм

Взгляд
23 января, суббота  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

Школьников на акции Навального заманивают через соцсети Валерий Мельников/РИА Новости
«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» – так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера начали зазывать школьников на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на умы подростков изменились. Подробности...
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Как советская разведка голыми руками побеждала немецкие танки

Захватить трофейный танк было одним из редчайших подвигов Великой Отечественной Общественное достояние
Некоторые подвиги советских войск в Великую Отечественную до сих пор выглядят как фантастика или кино в голливудской манере. Между тем, целый ряд уникальных случаев, связанных с захватом советскими пехотинцами немецкой бронированной техники, имели место на самом деле. Этим отличалась прежде всего элита сухопутных войск – войсковая разведка. Подробности...
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В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...

ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Зожников опустили. Более мощная секта бодипозитивщиц обнулила их усилия и верования. Нынче считается, что быть жирной – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...

Либералы исповедуют большевистские ценности

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Борис Межуев

    Меня изумлял наш авторитаризм

    Борис Межуев
    политолог
    		23 января 2021, 12:51

    Если бы среди наших литераторов был бы кто-то сомасштабный Достоевскому и Андрею Белому, он бы обязательно написал роман об этом пронизывавшим все наше общество последнего времени духе политической провокации. 

    Обычно люди всегда хорошо понимают, кто есть кто. Даже про Азефа все всё поняли довольно быстро. Навальный был каким-то мистером Иксом нашей политики. Почему орудием войны башен надо было избирать человека, открыто поносящего главу государства? Меня вообще изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. За это можно даже попасть на светский раут если не с участием самого Путина, то с участием лиц из его ближайшего окружения. 

    Ситуация вот так раскачивалась все 10 лет – все привыкли к роли Навального как подлинного государственного прокурора, роли Быкова как подлинного государственного идеолога, к роли Акунина как лучшего писателя нашей эпохи и так далее. И вдруг как только в воздухе запахло Байденом, все начало стремительно меняться...

    Источник: Блог Бориса Межуева


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