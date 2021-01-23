Меня изумлял наш авторитаризм

Если бы среди наших литераторов был бы кто-то сомасштабный Достоевскому и Андрею Белому, он бы обязательно написал роман об этом пронизывавшим все наше общество последнего времени духе политической провокации.

Обычно люди всегда хорошо понимают, кто есть кто. Даже про Азефа все всё поняли довольно быстро. Навальный был каким-то мистером Иксом нашей политики. Почему орудием войны башен надо было избирать человека, открыто поносящего главу государства? Меня вообще изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. За это можно даже попасть на светский раут если не с участием самого Путина, то с участием лиц из его ближайшего окружения.

Ситуация вот так раскачивалась все 10 лет – все привыкли к роли Навального как подлинного государственного прокурора, роли Быкова как подлинного государственного идеолога, к роли Акунина как лучшего писателя нашей эпохи и так далее. И вдруг как только в воздухе запахло Байденом, все начало стремительно меняться...

Источник: Блог Бориса Межуева