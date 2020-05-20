В России неравенство переживается острее

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтойФото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...

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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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          • Нет, нужно все снести

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              Герман Садулаев

              В России неравенство переживается острее

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 20 мая 2020, 11:24

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              Называйте это социализмом, коммунизмом, капитализмом или каким-то еще «измом», а перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Напротив.

              Природа себялюбия и расширенного до рамок семьи, клана или социального слоя группового эгоизма такова, что те, у кого уже есть возможности, будут ими пользоваться для того, чтобы подавить и не допустить к «свободной конкуренции» тех, у кого возможностей нет. Богатые будут становиться еще богаче, а бедные еще беднее. И так пока трагический системный кризис вроде революции или большой войны не обнулит частично преимущества некоторых групп людей, к сожалению, часто вместе с физическим уничтожением этих самых и многих других групп.

              Социально-экономическое неравенство не устранить снизу, его не вылечить никаким развитием экономики и технологий, так как богатые будут присваивать все плоды и экономического роста, и технологического прогресса. Смягчить неравенство можно только сверху, административно-командными методами, силой и волей государства, которое воплощает интересы общества как целого, а не отдельных персон и кланов.

              Называйте это авторитаризмом, волюнтаризмом, тоталитаризмом или каким-то еще «измом», но такова природа политической власти: навязывать волю общества отдельным группам и лицам. Обществу надо выживать и процветать. Резкое социально-экономическое неравенство порождает кризисы и депрессии. Если интересы пары-тройки семейств или кланов встают поперек интересов общества, то эти частные интересы приходится игнорировать.

              В России с неравенством дела не сильно хуже, но и не сильно лучше, чем в остальном мире. Это не удивительно. Мы включены в мировую систему «рынка» труда, ресурсов и капиталов, поэтому, хотя, в силу макроэкономического неравенства «бонусы» у стран разные, проблемы более или менее одинаковые. Социально-психологически у нас неравенство переживается острее и больнее, чем в западном мире и потому, что еще недавно мы жили при относительно-уравнительном социализме, и потому, что в традициях коренных народов России, в матрице мышления и нравственности, заложено представление о некотором общем благе и равных возможностях, как о справедливости. А выскочка, «кулак», «джентльмен удачи», делец – фигура, скорее, отрицательная, чем идеал.

              Фото: Владимир Гердо/ТАСС

              Наши новгородские ушкуйники ничем не отличались от викингов, были такие же предприимчивые торговцы и головорезы. Но в русском обществе они были вытеснены на окраины, в маргинальность, тогда как в Европе от Швеции до Венеции купцы-бандиты стали мейнстримом и движущей силой цивилизации.

              Все исторические обобщения, конечно, до крайности спорны и условны, поэтому можно остановиться на том факте, что запрос на социальное равенство и социальную справедливость сейчас очень силен во всем мире, и в России тоже, и в России, наверное, даже еще сильнее, чем в среднем по планете.

              Смягчить неравенство можно реформой налоговой системы и прямой раздачей денег населению. Надо сказать, что российские власти во время и под предлогом угрозы эпидемии наконец-то делают шаги в правильном направлении. Понижены ставки по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Надо обязательно продолжить реформы и вывести из-под НДФЛ средний размер заработной платы по отрасли. Меры должны быть не временные, а постоянные и нацелены на то, чтобы располагаемые доходы трудящихся граждан не уменьшались.

              Очень правильным мне кажется и решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15 лет. Это и есть прямая раздача денег. И сделана она с учетом российской специфики: в нашем сложном демографическом положении действительно лучше поддержать семьи с детьми. Конечно, такие детские пособия тоже не должны быть временными, выплату надо сделать постоянной. Это на самом деле улучшит социально-экономическую ситуацию у очень широких слоев населения.

              Все ведь знают, что современный горожанин, заводя ребенка, сразу ухудшает свое экономическое положение, а заводя много детей - зачастую обрекает себя на бедность и нищету. Теперь, имея трех детей, российская семья может получать 30 тыс. рублей. Это вырывает наши семьи из нищеты.

              И это лучше, чем «распатронить» парочку олигархов. Сверхбогатых тоже надо иногда принуждать к скромности, но это акции скорее популистские и демагогические. Для улучшения жизни народа важнее делать богаче миллионы социально-незащищенных граждан. Детские пособия – прекрасное решение. А еще необходимо увеличить выплаты ветеранам, «детям войны» и повысить пенсии.

              И совершенно не стоит бояться «инфляции» и прочих пугал. Дело в том, что деньги, выданные детям и пенсионерам, не конвертируются в валюту и не вывозятся в офшоры (это то, что могут сделать с государственной помощью банки и крупный бизнес), а тратятся на молоко, хлеб и теплые носки. То есть, все эти деньги остаются в России и стимулируют российское сельское хозяйство и промышленность, а, значит, они вернутся в бюджет многократно увеличившись.

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