Министр Котяков: Семьи с детьми могут получить более 100 тыс. рублей поддержки

С учетом всех введенных в России мер поддержки семья с двумя детьми суммарно может получить более 100 тыс. рублей в течение трех месяцев, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе «Познер» на Первом канале.

Он сообщил, что такой объем поддержки семья может получить в течение трех месяцев, если сложить все пособия и выплаты.

Министр привел в пример среднестатистическую семью из четырех человек: отца, который потерял работу, матери, которая находится в декретном отпуске, а также двоих детей, младшему из которых два года, а старшему – семь лет.

«С учетом того, что ребенок двух лет, семья будет получать по 5 тыс. рублей на ребенка, с учетом того, что второй ребенок у нас в диапазоне от трех до 16 лет, эта семья получит единовременную выплату 10 тыс. рублей, с учетом того, что папа потерял работу, он сможет зарегистрироваться в центре занятости, пособие будет ему назначено <...> 12 тыс. 130 [рублей]. Плюс на каждого ребенка еще по 3 тыс. рублей – [в сумме] 6 тыс., получается 18 тыс. 130 [рублей]. Плюс ко всему с 1 июня семьям, имеющим детей от трех до семи лет, то есть на ребенка, который старший, семья получит также с 1 января 33 тыс. рублей дополнительно и потом ежемесячно по 5 тыс. 500 [рублей] в среднем по Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании 11 мая перечислил новые меры поддержки для семей с детьми. В частности, с 1 июня таким семьям будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как получить выплаты на детей до трех и до 16 лет.