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Imagebroker/Global Look Press
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          • Да, только при скоплении людей

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              Как получить выплаты на детей до трех и до 16 лет?

              		   12 мая 2020, 13:02
              Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

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              Владимир Путин в понедельник 11 мая объявил о расширении мер поддержки семей с детьми, на которых могла негативно сказаться ситуация с распространением коронавируса в стране. 

              По сути, это будут массовые выплаты для всех российских семей с детьми, вне зависимости от их материального положения. Если раньше на деньги могли рассчитывать в основном малоимущие семьи или имеющие право на маткапитал, то сейчас и все остальные тоже. 

              Для семей с детьми теперь есть два дополнительных вида выплат

              – 15 тысяч рублей (трижды по 5 тысяч с апреля по июнь) получат семьи на каждого ребенка до трех лет, то есть родившихся до 1 января 2020 года. 

              – 10 тысяч рублей разом выплатят на каждого ребенка от 3 до 16 лет.  

              То есть если ребенок родился с 01.04.2017 по 31.12.2019, ему положено 15 тысяч рублей тремя платежами, если с 11.05.2004 по 30.06.2017 – 10 тысяч одним платежом.

              Родителям детей, родившихся с 1 января 2020 года, волноваться не следует – они и так имели право на 15 тысяч, оно за ними сохранилось.

              Есть дедлайн по времени обращения за выплатами?

              Да – в обоих случаях это 1 октября 2020 года. 

              Как оформить?

              Офлайн: можно сходить в свой территориальный отдел Пенсионного фонда. По крайней мере, такой вариант предусмотрен постановлением правительства. Между тем непосредственно ПФР указывает, что заявление пока можно подать только через интернет.

              Онлайн: через портал госуслуг. Там появился специальный подраздел, где довольно доходчиво объясняется, как и кто может получить деньги. Только вот сразу после обращения Владимира Путина сайт работает с перебоями – очевидно, от наплыва желающих, так что лучше сразу не бросаться оформлять выплаты и подождать несколько дней.

              Кто может оформить?

              Любой родитель или усыновитель ребенка, то есть не только мать. 

              Какие документы нужны?

              В случае с детьми до 3 лет понадобятся сведения об актовой записи о рождении ребенка. Их можно найти в одном из двух документов – справке о рождении или свидетельстве о рождении. Обычно это трехзначная цифра (актовая запись № такой-то). Помимо нее нужно будет указать дату, когда была сделана эта запись, и название органа, который ребенка зарегистрировал (ЗАГС № такой-то). 

              Кроме того, придется указать СНИЛС ребенка. Сейчас сайт госуслуг не дает зарегистрировать заявление без него. 

              Все остальное – это сведения о получателе. Данные его паспорта, обычно на госуслугах они подгружаются автоматически, а также банковские реквизиты – БИК банка, номер корреспондентского счета и непосредственно номер счета получателя, на который перечислят деньги. Еще нужно будет выбрать свой районный отдел ПФР.

              Серию и номер свидетельства о рождении, равно как и номер банковской карты, указывать не нужно.

              А что с выплатами на детей с 3 до 16 лет?

              Они начнутся с 1 июня, так что пока оформить заявление, чтобы их получить, нельзя. Соответственно, пока неясно, какие именно документы потребуются. Пока на сайте госуслуг также говорится о данных из свидетельства о рождении, но, возможно, появится альтернатива в виде паспорта, если ребенку больше 14 лет.

              Всех детей можно будет указать в одном заявлении? 

              Судя по нынешнему виду формы, нет. Она рассчитана только на одного ребенка. Так что на каждого, судя по всему, придется оформлять отдельное заявление.

              Тем, у кого есть право на маткапитал, деньги вычтут из него?

              Нет, это выплаты из федерального бюджета. 

              Когда придут деньги?

              Согласно постановлению правительства, отделения ПФР должны справиться за восемь рабочих дней максимум. Пять дней им дается на то, чтобы рассмотреть заявление, еще три – на то, чтобы перечислить деньги. Если заявку приняли, на сайте госуслуг должно прийти соответствующее уведомление. После него, соответственно, в течение трех дней деньги должны прийти. 

              А что за ежемесячные выплаты на детей до трех и с трех до семи лет?

              Это меры поддержки малоимущих семей, озвученные ранее. Газета ВЗГЛЯД подробно о них писала. В первом случае выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка, и получить ее могут семьи, где средний доход на человека в семье ниже двух прожиточных минимумов – опять же региональных. Это около девяти тысяч рублей на ребенка. 

              Для детей с 3 до 7 лет выплаты тоже ежемесячные, но ниже – половина от регионального прожиточного минимума на ребенка (от 4,5 тыс рублей), и положены они семьям, где средний доход на человека ниже не двух, а одного прожиточного минимума по региону. 


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