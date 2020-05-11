Министр труда сказал, сколько денег надо на новые выплаты на детей

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей могут быть назначены для 22 млн детей в России, на это будет направлено около 200 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что еще около 25 млрд рублей направят на дополнительные выплаты на детей до трех лет, передает РИА «Новости».

«Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг 3-летнего возраста. Всего в России почти 1,7 миллиона таких детей», – отметил Котяков.

Раньше на эти выплаты действовало ограничение – получить их могли только семьи, имевшие право на материнский капитал. Выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей до трех лет. Только 3,3 млн детей из них растут в семьях, имеющих право на маткапитал.

Выплата по 5 тыс. рублей начисляется за период с апреля по июнь, для получения родители могут подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Заявление принимается до 1 октября 2020 года. Право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года.

Отметим, что после выступления президента России Владимира Путина сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам.