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Путин пообещал наградить создателей ракет «Орешник»
Президент России Владимир Путин заявил о намерении наградить разработчиков и производителей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» государственными наградами.
«Создатели ракетной системы «Орешник» – те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», – пообещал глава государства на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.
«Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы, вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в ее создании, имея в виду и всю кооперацию, а это, как известно, конструкторы, ученые и инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее», – обратился президент к участникам встречи.
Напомним, в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.
Накануне российский лидер рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске.