  • Новость часаПутин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 20:04 • Новости дня

    Путин пообещал наградить создателей ракет «Орешник»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о намерении наградить разработчиков и производителей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» государственными наградами.

    «Создатели ракетной системы «Орешник» – те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», – пообещал глава государства на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    «Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы, вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в ее создании, имея в виду и всю кооперацию, а это, как известно, конструкторы, ученые и инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее», – обратился президент к участникам встречи.

    Напомним, в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    Накануне российский лидер рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске.

    22 ноября 2024, 11:27 • Новости дня
    ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина

    Tекст: Александра Юдина

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявил 81% россиян, 82% оценивают его работу положительно, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, 81% граждан России выражает доверие президенту, а 82% респондентов считают, что президент успешно справляется со своими обязанностями, указано на сайте ФОМ.

    Помимо оценки работы президента, россияне также высказались о деятельности правительства. Положительное мнение о деятельности правительства выразили 58% респондентов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин получил от 61% опрошенных оценку «хорошо» за свою работу.

    Опрос, проведенный с 15 по 17 ноября, охватил 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 79% россиян доверяют главе государства, 81% оценивают его работу положительно.

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    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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    21 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по телевидению.

    «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально. «В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал он.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    22 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Орбан выразил надежду на участие Трампа в прекращении конфликта на Украине

    Виктор Орбан спрогнозировал изменения в политике США как ключ к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование связана с возможным вступлением в должность Дональда Трампа.

    Как передает ТАСС, Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, отметил, что «сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего». Он выразил надежду, что возвращение Трампа в Белый дом поможет найти мирное решение конфликта.

    Орбан также подчеркнул, что в военном плане ситуация ясна: если Соединенные Штаты уйдут с Украины, Европа не сможет поддерживать ее самостоятельно. Он добавил, что ожидаемое изменение политики США повлияет на подход Западной Европы к украинскому конфликту. В пример Орбан привел дебаты в Германии о возможности поставок ракетного оружия на Украину, указав, что решение по этой проблеме во многом зависит от позиции США.

    Кроме того, Орбан обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина от 21 ноября. Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО приняли решение об использовании ракет большой дальности, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия без участия военных специалистов стран-производителей невозможно, что неоднократно подчеркивалось российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию конфликта, применяя оружие против военных объектов стран, атаковавших российские объекты. Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что Украина не в состоянии ответить на российскую ракету «Орешник», но не собирается менять свою тактику. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны на Украине сохранять спокойствие и сдержанность после обмена ракетными ударами и обращения российского президента.

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    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

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    22 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков сообщил о вечернем совещании Путина

    Песков сообщил о вечернем совещании Путина без раскрытия темы обсуждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сегодня вечером проведет совещание с открытой частью, однако тема встречи остается в секрете, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин сегодня вечером планирует провести совещание, сообщает ТАСС.

    Песков добавил, что совещание состоится ближе к пяти-шести часам. Детали темы обсуждения заранее не будут раскрыты, однако часть мероприятия будет открытой для публики.

    Песков также упомянул, что в течение дня запланированы и другие встречи с участием главы государства. Однако их содержание останется непубличным.


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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    22 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой фракции «Справедливая Россия – За правду» Мироновым

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым, в рамках серии обсуждений с лидерами политических фракций.

    В ходе встречи обсуждались текущие политические и экономические вопросы страны. Путин подчеркнул важность конструктивного сотрудничества между властями и политическими партиями, передает ТАСС.

    Ранее Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым для обсуждения работы над бюджетом и контроля за важными проектами.

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    22 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Миронов поблагодарил Путина за многолетнюю поддержку центров защиты

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выразил благодарность президенту Владимиру Путину за многолетнюю поддержку центров, которые помогают гражданам избегать судебных разбирательств.

    Миронов отметил, что благодаря поддержке главы государства, в этом году центрам исполняется десять лет, передает ТАСС.

    «Не могу не сказать, что благодаря вашей поддержке в этом году исполняется десять лет центрам защиты прав граждан. В том, что сегодня 115 центров защиты прав граждан в 83 субъектах Российской Федерации и им десять лет, – это ваша заслуга», – сказал Миронов.

    По словам Миронова, 80% людей, обратившихся в центры, не продолжают судебные тяжбы, хотя большинство из них приходят с намерением судиться. Это свидетельствует об эффективности работы таких учреждений в защите интересов граждан.

    Эта беседа стала завершающим этапом серии встреч президента с лидерами парламентских фракций.

    Напомним, в ходе встречи Путин и Миронов обсуждали текущие политические и экономические вопросы страны.

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    22 ноября 2024, 12:56 • Новости дня
    Путин пригласил президента Сенегала в Россию

    Путин обсудил с президентом Сенегала укрепление торговых связей и визит в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, обсудив укрепление дружественных отношений и пригласив его посетить Россию.

    По инициативе сенегальской стороны состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Республики Сенегал Бассиру Диомаем Фаем, сообщает официальный сайт Кремля. Во время беседы лидеры обсудили укрепление традиционных дружественных отношений между Россией и Сенегалом в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Особый акцент был сделан на реализацию перспективных совместных проектов в областях энергетики, транспорта и сельского хозяйства, где российский бизнес может более активно взаимодействовать с сенегальскими партнерами.

    В рамках разговора также была затронута тема ситуации в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки. Лидеры обсудили сохраняющуюся нестабильность в этом регионе, вызванную действиями террористических группировок.

    В завершение разговора Владимир Путин пригласил Бассиру Диомая Фая посетить Россию с официальным визитом. Приглашение было принято с благодарностью.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским коллегой Ясин Фалл, в ходе которых стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений.

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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

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    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

    ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника». Это новейшая баллистическая гиперзвуковая ракета в неядерном оснащении. Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии. По мнению экспертов, применением принципиально нового мощного оружия Россия показала свои не афишируемые ранее боевые возможности отнюдь не Киеву. Подробности

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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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