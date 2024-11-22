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Путин поблагодарил создателей системы «Орешник»
Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям системы «Орешник» на состоявшемся в пятницу совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.
«Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью – чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в его создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, ученые, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии, рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систем управления, микроэлектроники и так далее», – заявил Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.
«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России», – подчеркнул президент.
Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.