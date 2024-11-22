Билан рассказал, как едва не погиб в метель

  • Новость часаЗеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
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    Зеленский собирает последние резервы из «зеленых» бойцов
    В США посоветовали Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Пенсионерам решили дать новый способ подтверждения льгот
    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 21:57 • Новости дня

    Билан рассказал, как едва не погиб в метель

    Билан рассказал, как едва не погиб в метель
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певец Дима Билан рассказал, что во время поездки по родным местам на Кавказе оказался в снежном буране, где его автомобиль застрял без бензина, но благодаря помощи земляков он смог продолжить путь.

    Билан отметил, что отправился в Кабардино-Балкарию вместе со съемочной группой, чтобы посетить родные места и увидеть водопады, несмотря на начинающийся буран. Но автомобильная поездка едва не обернулась трагедией. Машина, в которой находился Билан, застряла в сугробах, а в баке закончилось топливо, передает «Московский комсомолец».

    Певец, оператор и охранник оказались в опасной ситуации. В сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, им пришлось выйти на улицу и толкать машину. «Когда мы осознали опасность, в машине воцарилась тишина», – рассказал Билан, добавив, что страх проявился в замешательстве и молчании.

    «Страх как проявляется? Сначала молчание, каждый прокручивает свою жизнь… Она вся пролетела перед глазами. Потому что была действительно опасная ситуация: ветер страшный, порывы достигали 30 метров в секунду», – добавил он.

    Спасение пришло от земляков, ехавших сзади. В их автомобиле был полный бак бензина, и они перелили несколько литров в машину Билана, что позволило продолжить поездку. «Алкоголем мы после этого не спасались: я не пью уже очень давно», – отметил артист. По его словам, он выпил пару таблеток аспирина для снятия стресса.


    22 ноября 2024, 11:27 • Новости дня
    ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина

    Tекст: Александра Юдина

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявил 81% россиян, 82% оценивают его работу положительно, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, 81% граждан России выражает доверие президенту, а 82% респондентов считают, что президент успешно справляется со своими обязанностями, указано на сайте ФОМ.

    Помимо оценки работы президента, россияне также высказались о деятельности правительства. Положительное мнение о деятельности правительства выразили 58% респондентов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин получил от 61% опрошенных оценку «хорошо» за свою работу.

    Опрос, проведенный с 15 по 17 ноября, охватил 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 79% россиян доверяют главе государства, 81% оценивают его работу положительно.

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    22 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    В Киеве прогремели новые взрывы

    Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины

    В Киеве прогремели новые взрывы
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве и на западе Украины в Хмельницкой области произошли взрывы, в том числе в районе военного аэродрома.

    В Киеве прогремели взрывы, информирует ТАСС. Сообщается, что ранее в течение суток взрывы дважды были слышны в Киевской области, а также поступили сведения о взрывах в Сумах и Днепропетровской области.

    В настоящее время в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях продолжает действовать воздушная тревога.

    На западе Украины, в Хмельницкой области, также произошли взрывы. Они были зафиксированы в городе Староконстантинов, где на востоке расположен военный аэродром. Воздушная тревога в этом регионе была объявлена примерно час назад. Обстоятельства и причины взрывов на данный момент уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Днепропетровске произошли взрывы, которые повредили промышленное предприятие и вызвали два пожара. Как сообщил президент России Владимир Путин, Россия нанесла удар по объекту в Днепропетровске новой ракетой «Орешник».

    Днем ранее в Киеве и ряде областей Украины были введены экстренные отключения света из-за дефицита генерации электроэнергии.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России рассматривается как «красный флаг» (red flag, тревожный сигнал), заявило подведомственное Минфину США управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    OFAC пригрозило «более агрессивно» реагировать «на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия», передает РБК.

    «Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», – говорится в заявлении OFAC.

    Минфин США указывает, что Россия предлагает партнерам работать через СПФС. Так, оказавшиеся под санкциями иранские банки уже присоединились к системе.

    СПФС была создана в 2014 году для передачи электронных сообщений по финансовым операциям, чтобы российские банки могли совершать внутренние и трансграничные переводы в случае их отключения от SWIFT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При этом ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 10:19 • Новости дня
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года

    Белоусов: ВС России перемололи лучшие части украинской армии

    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сорвана, ВС России перемололи лучшие части украинской армии, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Север».

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Во время совещания он заявил, что продвижение российской армии ускорилось, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «ВС России сорвали ВСУ фактически всю кампанию 2025 года», – заявил Белоусов.

    Также министр обороны отметил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ.

    Командующий группировки войск «Север» генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о выполнении боевых задач, особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотников.

    Белоусов ознакомился с вооружением, используемым Украиной, включая беспилотники и средства связи производства стран НАТО. Он благодарил командиров за успешную работу и вручил награды отличившимся военнослужащим.

    Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне группировки «Север», где осуществляется боевое слаживание подразделений. Министр заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

    Также Путин подчеркивал, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения и все задачи будут решены.

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался
    Лавров: Зеленский испугался
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

    Коментарии (27)
    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    22 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку заявила о том, что Россия является частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

    «Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

    Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

    Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    22 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    В Польше заявили о решающей фазе конфликта на Украине

    Премьер-министр Польши Туск: Конфликт на Украине входит в решающую фазу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вступлении конфликта на Украине в решающую фазу и предупредил о возможной угрозе глобального конфликта.

    Выступая перед делегацией Союза польских учителей, Туск сообщил, что вооруженный конфликт на Украине входит «в решающую фазу». Он подчеркнул, что это историческая ситуация, и все об этом знают, передает РИА «Новости».

    Туск также выразил опасения относительно возможного глобального конфликта. По его словам, угроза становится серьезной и реальной. Премьер-министр заявил: «Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта». Он отметил, что последние события подтверждают опасения относительно его возможного расширения до глобального уровня.

    Польский премьер подчеркнул, что ситуация требует пристального внимания и ответственных решений со стороны стран международного сообщества.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подчеркнул свою открытость к контактам, направленным на деэскалацию конфликта на Украине и выход на мирную траекторию.

    Накануне Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    22 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие

    NYT: Чиновники США и Европы обсудили возможность вернуть Украине ядерное оружие

    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Вера Басилая

    В США и Европе обсуждают как возможную гарантию безопасности возвращение Киеву ядерного оружия, от которого Украина отказалась после распада СССР, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Американские чиновники оценивают, что ускорение поставок вооружений на Украину вряд ли сможет существенно изменить обстановку на фронте в краткосрочной перспективе, однако это может укрепить позиции Киева при возможном перемирии, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Западные союзники рассматривают различные меры по сдерживанию, включая размещение на территории Украины арсенала обычных вооружений. В частности, обсуждается и возврат ядерного оружия, но этот шаг оценивается как сложно осуществимый, который способен повлечь серьезные последствия, пишет издание.

    Ранее издание The Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием.

    Между тем президент России Владимир Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    22 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    США не хотят войны с Россией и не стремятся к расширению украинского конфликта, но продолжат помогать Украине, заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

    «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Сингх также подчеркнула, что США не намерены способствовать расширению конфликта за пределы Украины: «Мы не ищем широкомасштабного регионального конфликта».

    В Пентагоне заявили, что США не исключают возможность включения противопехотных мин в новые поставки оружия для Украины. Однако Сингх не объяснила, как США намерены контролировать Украину в вопросе использования мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о новом пакете помощи для Украины. Кроме того, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины, хотя в 2022 году администрация США фактически объявила об ограничении применения таких мин за пределами Корейского полуострова.

    Комментируя согласие на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, США отказались признать вину в эскалации конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу

    Депутат Госдумы Ананских поставил под сомнение возможность продажи СП-2 частным лицам из США

    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Первый зампред Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнение в продаже газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) американскому бизнесмену Стивену Линчу, несмотря на его намерение приобрести объект.

    Депутат высказался после сообщения о намерении американского инвестора Стивена Линча приобрести объект в случае его выставления на аукцион. Бизнесмен планирует участвовать в торгах в рамках процедуры банкротства в Швейцарии, пишет The Wall Street Journal, сообщает газета Известия.

    По данным WSJ, Линч уже запросил разрешение у правительства США для участия в торгах и выразил готовность приобрести газопровод по низкой цене. «Северный поток – 2» оценен в 11 млрд долларов. Инвестор также обратился за лицензией в американское министерство финансов, которая позволит ему вести переговоры с организациями, находящимися под санкциями США.

    Линч заявил, что американское владение «Северным потоком – 2» может стать рычагом для переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Ананских, комментируя ситуацию, указал, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не Газпром. Он считает, что вряд ли газопровод будет продан, так как его востребованность для Европы очевидна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2». Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила верность решениям о «Северном потоке – 2», отметив, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

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