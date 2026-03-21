    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    Умер Чак Норрис
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня

    На подлете к Москве сбит седьмой за субботу дрон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    20 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаев привезли два автобуса с телами погибших и поступили раненые после ночного удара по учебным объектам близ Снигиревки в Николаевской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Николаева, одной из целей ночного удара по территории Украины стали полигон и узел связи возле Снигиревки в Николаевской области. На полигоне находились мобилизованные, а на узле связи – дежурная смена, передает «Российская газета».

    Утром в Николаев из Снигиревки прибыли два автобуса с табличками «Груз 200», в городскую больницу моряков поступили новые раненые, несмотря на то, что официально учреждение не функционирует с 2022 года.

    В регионе размещается множество учебных баз, где готовят кадры для ВСУ, поэтому удары по этим объектам происходят регулярно.

    В ночь на 11 марта, по данным источника, беспилотники «Герань» атаковали пансионат у Тилигульского лимана, где размещался украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, а также лагерь 36-й бригады морской пехоты. Тогда также фиксировалась перевозка погибших автобусами, а военную технику вывозили на ремонт в Николаев трейлерами и эвакуаторами.

    Ранее в ходе атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области одной из целей стала баржа с военным грузом из Румынии. Баржа под разгрузкой получила попадание, но не была уничтожена.

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    21 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, ночная атака с 23.00 20 марта по 7.00 21 марта затронула сразу несколько российских регионов. Беспилотники были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Республиками Крым, Татарстан и Московской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России за шесть часов уничтожило 91 украинский беспилотник над пятью регионами страны. Массированная атака около девяноста украинских беспилотников на девять районов Ростовской области была отражена в ночь на четверг. Утром субботы дежурные расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.

    20 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    Украинский экономист заявил о намерении Киева воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

    Экономист Даниил Монин считает, что Украина официально готовится вести боевые действия как минимум до 2027 года. Такой вывод он сделал на основе анализа свежих параметров бюджета страны и договоренностей с Международным валютным фондом, пишет «Московский комсомолец».

    Он отметил, что мирный план руководством страны полностью отброшен. Эксперт указал на вопиющий разрыв между требованиями кредиторов и аппетитами украинского правительства. МВФ настаивает на сокращении расходов из-за госдолга, превышающего 100% ВВП, однако украинская сторона планирует на 2027 год дефицит в 17%.

    «А здесь 2027 год, дефицит бюджета в новой программе МВФ 17 с лишним процентов ВВП, практически военный такой большой дефицит. Я для себя считаю, значит войну точно на 2026–2027 годы они уже запланировали», – пояснил аналитик свои выводы.

    Специалист добавил, что ранее власти соглашались на дефицит в 9,8%, а теперь готовы расширить его почти на 8% ВВП. По его словам, это указывает либо на твердое решение воевать еще два года, либо на желание максимально освоить выделяемые средства.

    Ранее СМИ сообщали, что западные партнеры предлагали Владимиру Зеленскому продолжать конфликт еще полтора-два года в обмен на финансовую помощь. После этого глава государства поручил разработать сценарий функционирования страны без проведения выборов.

    Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года. Ранее глава киевского режима выражал надежду на завершение конфликта не позже начала 2027 года.

    Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    20 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    В аварии в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.

    Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома № 179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.

    В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.

    Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.

    21 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели 1160 украинских военных за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские формирования потеряли до 1160 военнослужащих на различных направлениях спецоперации, согласно данным Минобороны.

    Офицеры пресс-центров российских группировок войск сообщили об общих потерях украинских формирований за сутки до 1160 военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил: «Всего в зоне ответственности группировки войск »Центр« общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожены до 340 военнослужащих».

    По информации начальника пресс-центра группировки «Днепр» Александра Чумашкаева, в зоне работы этого объединения уничтожены более 45 украинских военнослужащих. Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев сообщил, что действия этой группировки привели к потерям противника более 120 военнослужащих за сутки.

    Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки «Север», добавил, что на участках, где работает это объединение, потери противника составили до 215 военнослужащих.

    Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки общевойсковыми подразделениями и расчетами беспилотных систем уничтожены до 170 украинских военнослужащих.

    Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов отметил, что за сутки, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, были уничтожены до 270 военнослужащих противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Сопычь в Сумской области и продолжили создание полосы безопасности.

    20 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшую неделю подразделения российских войск установили контроль над пятью населенными пунктами – Сопычь, Александровка, Каленики, Федоровка Вторая и Павловка.

    В течение недели группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял более 1655 военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов и матсредств.

    За минувшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В результате наступления подразделений Южной группировки были освобождены населенные пункты Каленики и Федоровка Вторая в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1110 военнослужащих и 28 бронемашин. Уничтожены 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Павловка в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего на этом направлении за неделю противник потерял свыше 2125 военнослужащих, два танка, 57 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, шести штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1,9 тыс. военнослужащих, 20 бронемашин и девять артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. За день до этого они освободили Александровку в ДНР. А ранее освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    20 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги временно ограничили взлет и посадку самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

    В калужском аэропорту Грабцево начали действовать временные меры, ограничивающие взлет и посадку авиалайнеров, сообщает Росавиация.

    Решение принято авиационными властями для исключения любых рисков.

    В официальном заявлении подчеркивается, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для защиты пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация на этой неделе вводила временные ограничения на взлеты и посадки самолетов в аэропорту Калуги.

    20 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С 14 по 20 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.

    В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковые установки американских РСЗО HIMARS и MLRS, а также боевая машина РСЗО «Град».

    Средствами ПВО сбиты 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2615 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотников, 652 ЗРК, 28 366 танков и других бронемашин, 1690 боевых машин РСЗО, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне средства ПВО России за сутки сбили 356 беспилотников ВСУ.

    До этого ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    20 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    В Белгородской области при взрыве дрона пострадали двое мужчин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области после взрыва FPV-дрона двое мужчин получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения, сообщают власти региона.

    В Белгородской области в селе Вознесеновка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона пострадали двое мужчин, сообщает оперштаб региона. По данным штаба, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    Всего за последние несколько часов украинские дроны атаковали четыре муниципалитета региона. В Шебекино три дрона сдетонировали на предприятиях, повреждены два грузовых и один легковой автомобиль.

    В селе Вознесеновка повреждена припаркованная «Газель», а в Маломихайловке, Пристени и Новой Таволжанке зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей. В Дунайке дрон разбил стекла, повредил автомобиль и остекление соцобъекта.

    В хуторе Барвинок Валуйского округа дрон пробил крышу частного дома и навес. В селе Борки пострадал автобус, повреждены стекла и кузов. В селе Николаевка инфраструктурный объект получил повреждения, на одной улице нет электроснабжения – восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу в селе Муром Шебекинского округа мужчина погиб после удара беспилотника.

    А во вторник дрон ВСУ убил водителя автомобиля в городе Грайворон. В тот же день пятеро человек, включая четверых детей, получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Корочу.


    20 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Житель Брянской области ранен при атаке дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки дронами-камикадзе на село Курковичи в Брянской области был ранен мужчина, которому оказали медицинскую помощь в больнице.

    О нападении дронов ВСУ на село Курковичи Стародубского муниципального округа сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки ранения получил мирный житель, который был оперативно доставлен в больницу.

    Он также сообщил, что сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы для ликвидации последствий атаки и выяснения обстоятельств произошедшего.

    Ранее дрон ВСУ ранил человека в Брянской области 17 марта. Еще один мирный житель пострадал от атаки дронов-камикадзе 15 марта в селе Чаусы, где также был поврежден трактор на сельхозпредприятии. А 12 марта ВСУ нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в Севске, в результате чего пострадали двое мирных жителей.


    21 марта 2026, 09:12 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

    Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

    По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Назван размер годового убытка Банка России
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

