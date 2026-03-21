В Москве у синагоги произошла массовая драка с прихожанами
В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.
В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.
В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.
На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.
Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.
До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.