Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Со вторника, 12 мая, период нерабочих дней в России завершается, заявил российский президент Владимир Путин.

Он добавил, что нельзя снимать ограничения в регионах «под кальку». Смягчение мер, введенных из-за коронавируса, должно проходить при соблюдении мер безопасности, передает РИА «Новости» его слова.

Путин сказал, что все принятые меры позволяют перейти к поэтапному снятию ограничительных мер по коронавирусу, но не одномоментно, а шаг за шагом.

Путин отметил, что режим повышенной безопасности должен быть сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также он поручил кабмину и регионам обеспечить контроль за соблюдением всех мер и эпидемиологической безопасности в связи с коронавирусом.

По словам президента, все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Путин заметил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования.

«Нельзя допустить срыва, отката назад и роста числа заболеваний коронавирусом», – сказал Путин.

Президент также сказал, что в каждом регионе есть готовность оказывать любую помощь всем, кто в ней нуждается. Решающе слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, добавил он.