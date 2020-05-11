Путин заявил, что России удалось сохранить тысячи жизней

Президент России Владимир Путин заявил, что в каждом регионе есть готовность оказывать любую помощь всем, кто в ней нуждается. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, добавил он.

Путин отметил, что выходные дни стали экстраординарной мерой, но это дало время для повышения готовности здравоохранения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье, безопасность людей. При этом решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, заявил президент.

Глава государства отметил, что все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах.

Путин заявил, что в каждом регионе готовы бороться с коронавирусом, в частности, число коек, оборудованных в России для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 до 130 тысяч.

Он отметил, что на порядок нарастили объемы тестирования на коронавирус – с 2,5 до 170 тысяч, это один из самых высоких показателей в мире.

«Потенциальная опасность – в том, сколько случаев коронавируса не увидели, надо эффективно выявлять скрытые формы вируса», – сказал Путин.

По его словам, в России удалось сохранить тысячи жизней.