Путин объявил о прямой помощи гражданам

В связи с эпидемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь российским гражданам, заявил президент России Владимир Путин.

Он заметил, что коронавирус сильно ударил по многим отраслям экономики, по благосостоянию граждан, у многих доходы снизились, передает РИА «Новости».

В частности, сказал он, нужно оказать помощь семьям с детьми.

Глава государства заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

«С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все-все, кто в ней нуждается», – сказал он.

Также он предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей в два раза.

По его словам, помощь в целом получат 27 млн российских детей – от младенцев до школьников.

Ранее Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России и объявил о новом пакете мер поддержки.