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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 15:28 • Новости дня

    Путин встретился с главой фракции «Единая Россия» Васильевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым для обсуждения работы над бюджетом и контроля за важными проектами.

    Парламентарий информировал президента о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге, говорится в Telegram-канале Кремля.


    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    10 ноября 2024, 00:35 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что сотрудники МВД всегда демонстрировали «мужество, принципиальность, твердую веру в силу Закона и справедливость», а новым поколениям передавали «традиции чести, патриотизма, верности долгу».

    Президент отметил «смелость и самоотверженность солдат правопорядка», которые «стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны». При этом, как указал глава российского государства, новые поколения сотрудников органов внутренних дел также демонстрируют «новые славные традиции».

    Так, в 2024 году 659 из них получили государственные награды. Некоторые из них героически погибли, но «невзирая на смертельную опасность не дрогнули и не отступили», сказал Путин. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    «Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, весной Путин на расширенной коллегии МВД России заявил, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    11 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России

    Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям

    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране.

    «Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.

    «В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.

    «Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.

    «Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.

    «Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.

    Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

    Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    12 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, что открывает новые возможности для сотрудничества между двумя странами, сообщило государственная радиостанция «Голос Кореи».

    Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября, передает ТАСС.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    Как отмечалось в преамбуле, договор отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Коментарии (11)
    11 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на дефицит яблок в России
    Путин указал на дефицит яблок в России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране фиксируется нехватка собственных яблок, в этой отрасли сельского хозяйства еще есть куда развиваться, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло.

    На встрече с президентом в Кремле глава региона указал, что в регионе располагается крупнейший яблоневый сад на юге России площадью 1,5 тыс. гектаров, передает РИА «Новости».

    «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – констатировал Путин.

    В августе президент Владимир Путин в ходе осмотра садоводческого хозяйства в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок.

    Коментарии (17)
    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

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    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    Коментарии (2)
    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

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    9 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

    Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Этим законом статья 63 УК дополняется новым пунктом «т», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении наказаний за организацию незаконной миграции. Статья 322.1 «Организация незаконной миграции» дополняется новой частью 3. В ней указывается, что организация незаконной миграции, осуществленная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, также является особо тяжким преступлением. За него грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф на сумму 3 млн – 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, а также запрет на срок до десяти лет занимать определенные должности.

    Кроме того, устанавливаются новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции – совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Ужесточается уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Закон дополняет перечень преступлений, указанных в статье 322.1 УК.

    Также Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта становится решение генпрокурора или его заместителя.

    Соответствующие документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, Путин также подписал закон, запрещающий передачу прав и обязанностей по проведению экзаменов для мигрантов третьим лицам. На заседании «Валдая» Путин заявил, что миграционная политика должна быть ориентирована на интересы граждан России, а приезжающие должны знать и соблюдать российские законы.

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    10 ноября 2024, 04:56 • Новости дня
    Путин подписал закон о доплате за наставничество на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с ним в Трудовой кодекс включается понятие «наставничество в сфере труда» – помощь одним работником другому в овладении профессиональными навыками, которая осуществляется с письменного согласия по поручению работодателя.

    Размеры и условия доплат определяются на основании российских законов, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, передает РИА «Новости».

    Напомним, согласно исследованию ВЦИОМ и Федеральной службы по труду и занятости, более 15 тыс. российских предприятий используют систему наставничества, 60% из них отмечают, что благодаря этому механизму их бизнес успешно развивается, 35% готовы инвестировать в эти программы.


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    11 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике

    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике до 2030 года

    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство до 2030 года сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    «Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», – указывается в списке поручений на сайте Кремля.

    Также Путин поручил правительству при запуске программы «Земский работник культуры» с начала 2025 года распространить на таких специалистов положения и льготы «Дальневосточной и арктической ипотеки».

    Доклад по этой теме ожидается к 15 декабря.

    Напомним, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Восточного экономического форума попросил Владимира Путина рассмотреть возможность сохранить на уровне 2% ставку дальневосточной и арктической ипотеки.

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    11 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о разговоре Путина и Трампа
    Песков опроверг слухи о разговоре Путина и Трампа
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о якобы состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее The Washington Post сообщила, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США, в ходе которого обсуждалась Украина.

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа.

    Между тем генсек правительства Японии Есимаса Хаяси, говоря об этом слухе, заявил, что японское руководство следит за отношениями России и США.


    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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