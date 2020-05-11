Политолог: Ключевые меры поддержки не случайно направлены на семьи с детьми

«Приоритет Путина – это дети. Потому показательно, что ключевые меры поддержки и помощь будут направлены семьям с детьми», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал озвученные президентом меры поддержки граждан в условиях коронавируса.

«Россия достойно выглядит в плане статистики на фоне других стран, включая критерий низкой смертности. Потому сейчас мы пошли по пути, когда решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься губернаторами в зависимости от ситуации в регионах. Это логично. У нас большая страна, и всех грести под одну гребенку не надо», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт также отметил, что в ходе своего выступления президент озвучил «масштабные меры по поддержке не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и конкретных людей».

«Кроме того, приоритет Путина на протяжении последних несколько лет – это дети. Потому показательно, что ключевые меры поддержки и помощь будут направлены семьям с детьми», – подчеркнул Минченко.

Собеседник также обратил внимание на критику со стороны президента в адрес чиновников некоторых регионов, где задерживаются дополнительные выплаты медикам.

«В каждой конкретной ситуации с задержками надо разбираться отдельно. Где-то наблюдается недостаточная координация между федеральными и региональными органами власти. А где-то, уже на уровне конкретных учреждений здравоохранения, начинается «творчество» в плане интерпретации распоряжений президента. Это проблема низовой бюрократии, и ее необходимо решать», – добавил Минченко.

Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. Также он объявил о прямой помощи гражданам и о принятии нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, Путин подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

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