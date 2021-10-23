Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином

Путин начал первую встречу с новым премьером Израиля

Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

«Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», – передает ТАСС слова Путина.

Путин начал встречу с Беннетом в Сочи с беседы «на ногах». Путин и Беннет вместе подошли к залу для переговоров в сочинской резиденции Бочаров ручей, уже беседуя. Они задержались в дверях, продолжая разговор в течение еще примерно пары минут. Переводчиком между ними выступил министр строительства Израиля Зеэв Элькин.

Затем лидеры двух стран вошли в зал, где после краткой церемонии фотографирования началась протокольная часть переговоров.

Израильский премьер прибыл в Сочи с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

Российский лидер на встрече с премьером Израиля выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях двух стран будет преемственность.

«И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые и доверительные отношения», – передает РИА Новости слова Путина.

«Конечно, мне будет очень интересно и полезно обменяться с Вами информацией по ситуации в регионе», – отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность.

«Здесь есть и проблемные вопросы, их немало, но есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества», – заметил Путин.

Президент России также заявил Нафтали Беннету, что у них есть много вопросов, которые они могут обсудить.

«Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить», – сказал Путин в начале встречи.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали. Я еще раз вас поздравляю с тем, что вы возглавили правительство Израиля», – сказал президент России.

Путин отметил, что товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию.

Он заявил также, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.

«Это очень важная составляющая, есть интересные направления», – добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.

Ранее в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе.