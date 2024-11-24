ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников

Tекст: Максим Попов

По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.

Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.

Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.

Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.