Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.11 комментариев
The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине
ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников
Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, что может привести к непоправимой ситуации к весне, сообщил The Economist.
По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.
Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.
Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.
Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.