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НОВОСТЬ ЧАСА

Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии

30 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

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    Запад меняет версию о происхождении коронавируса

    В Ухане действительно изучали образцы коронавирусов из разных регионов мира    30 мая 2021, 18:35
    Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Британские ученые, а вслед за ними и разведслужбы Соединенного Королевства заявили, что источником COVID-19 была лаборатория в китайском Ухане. Версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план и в США. Но насколько она правдоподобна? И почему ее реанимировали именно сейчас?

    В воскресенье лондонская The Sunday Times сообщила, что в разведке Великобритании изменили мнение об источнике появления вируса SARS-CoV-2, который вызвал бушующую до сих пор по всему миру пандемию COVID-19. Теперь аналитики считают правдоподобной теорию о его лабораторном происхождении. В публикации утверждается: западные спецслужбы, включая британскую, считали такой вариант маловероятным. Мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода, их не публиковали даже в научных журналах. 

    Британское разведсообщество, очевидно, берет пример с заокеанских коллег. В конце прошлой недели The New York Times опубликовала статью о том, что специальные службы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса. Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер распространения там коронавируса.

    А в воскресенье издание Daily Caller сообщило: жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от COVID еще в декабре 2019 года, до первых зарегистрированных вспышек заболевания. Именно эта смерть стала первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей.

    Прежде общепризнанным считалось, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были отмечены на уханьском рынке «Хуанань», где продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных. Рынок закрылся 1 января 2020 года.

    Ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую этот рынок сыграл в распространении вируса. Источником информации о смерти жены вирусолога Daily Caller называет бывшего сотрудника Госдепа США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

    Эту серию сообщений можно трактовать двояко – либо как реальные указания на то, что SARS-CoV-2 был синтезирован в лабораториях Уханьского института вирусологии, либо как то, что он все-таки имеет естественное происхождение, но содержался в том же институте и по какой-то причине оттуда «утек». Заметим, что на прошлой неделе в англосаксонской прессе вновь начали муссировать именно первую версию – о вирусе как о продукте молекулярной инженерии.

    Тема была подана в формате «британские ученые доказали». По сообщению Daily Mail, профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш и его норвежский коллега, вирусолог Биргер Соренсон утверждают, будто их коллеги из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем присоединили к нему белки для проникновения в клетки человека. После этого китайские ученые якобы попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

    Далглиш также рассказывает о препонах для публикации об искусственном происхождении вируса, в том числе в авторитетном британском журнале Nature. В конечном итоге статья вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, причем основную тему публикации пришлось изменить, посетовал Далглиш.

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    «Утечка из лаборатории и искусственное создание вируса – это не одно и то же. Искусственным произведением рук китайских вирусологов это никак не могло быть», – полагает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн. По его мнению, вопреки утверждениям некоторых ученых, пока что технически невозможно внести изменения в четыре аминокислоты в «шипе» вируса так, чтобы сделать его более патогенным. Если бы в структуру вируса были внесены серьезные изменения, это было бы заметно, но в случае SARS-CoV-2 подобного не наблюдается, подчеркнул собеседник.

    «Допустимо предположить, что этот вирус, выделенный из организмов летучих мышей или других животных, мог находиться в лаборатории в Ухане. Но создать искусственно и преднамеренно китайцы его не могли. Просто потому, что мы еще не умеем делать такие вещи», – отметил Альштейн.

    По его мнению, утечка вируса из лаборатории теоретически не исключена. «В Уханьском институте вирусологии давно работают с коронавирусами, изучают вирусы различного географического происхождения. Но, откровенно говоря, я не очень верю и в эту версию происхождения нового коронавируса», – резюмировал специалист.

    Версия утечки из лаборатории искусственного или «естественного» вируса, которую сейчас вновь поднимают на щит, противоречит выводам, сделанным экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они, напомним, посетили Ухань в феврале этого года. Член международной научной группы ВОЗ доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию: инфекция, вызываемая SARS-CoV-2, могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.

    В докладе миссии экспертов отмечалось, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез. А наиболее вероятным был признан сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку, напоминает TACC.

    Сразу после публикации доклада миссии ВОЗ, Соединенные Штаты, Британия, несколько их европейских союзников по НАТО, а также Израиль, Южная Корея и Япония (в общей сложности 14 стран) выразили обеспокоенность. В их совместном заявлении утверждалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, а китайская сторона не гарантировала им доступ ко всей информации и имеющимся образцам.

    Реакция на выводы ВОЗ, нынешняя серия публикаций версий от ученых и утечек от спецслужб напоминают о прошлогодней ситуации. С прямыми и неоднократными обвинениями в адрес геополитического и торгового соперника Соединенных Штатов тогда выступал президент Дональд Трамп. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона. Так же, как отвергает их теперь.

    Действующий президент США Джо Байден на прошлой неделе поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.

    «Откуда и как появился вирус – это вопрос, на который могут ответить только ученые-биологи, и не факт, что даже они смогут ответить, потому что часто бывает, что точный источник не всегда удается узнать.

    При этом был и остается очевиден политический интерес США – заявить об ответственности Китая

    за пандемию», – заявил газете ВЗГЛЯД завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Этот интерес проявился еще на раннем этапе распространения ковида, он прослеживался в заявлениях администрации Трампа, отметил эксперт.

    «Но надо добавить, что Китай тоже со своей стороны пытается продвигать теории, что вирус впервые возник за пределами КНР», – указал Кашин. Он напомнил о заявлении представителей МИД КНР, которые говорили о возможной связи вспышки COVID с проходившими в декабре 2019 года в Ухане VII Всемирными военными играми, где, к слову, участвовала и делегация США.

    «Надо исходить из того, что тема до предела политизирована. У нас четких критериев, чтобы понять, откуда возник вирус, нет, поэтому нельзя исключать любую версию», – отметил Кашин.

    По мнению эксперта, у нынешней волны антикитайских публикаций также может быть политическая подоплека. «При Байдене, вопреки ожиданиям некоторых наблюдателей, пошла волна ухудшения отношений США и КНР, – указал Кашин. – В этой связи предпринимаются довольно большие усилия по демонизации Китая. Идет работа, например, по подготовке обвинений в адрес Китая о геноциде уйгуров в Синьцзяне. То есть все это накапливается. Эта история с обвинениями в создании вируса – это, видимо, звенья все той же цепи».

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