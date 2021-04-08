Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса

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8 апреля, четверг | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе
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Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать.
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Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских.
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Турция всерьез намерена построить судоходный канал, соединяющей Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Дискуссия на тему проливов и того, насколько священной является Конвенция Монтре – это показатель выхода турецкого ревизионизма на новый уровень.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса
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Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».
Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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РФПИ назвал фейками сообщения СМИ об этических проверках «Спутника V» в Европе
Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.
EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.
Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.
Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
Аналитик: Проблемы с AstraZeneca откладывают восстановление спроса на нефть
Заявление Европейского фармрегулятора о связи между возникновением тромбов и применением вакцины от COVID-19 AstraZeneca может привести к замедлению восстановления мирового спроса на нефть, считает аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.
По ее словам, «любой отказ от вакцины от COVID-19 также может вызвать задержку ожидаемого восстановления спроса на нефть». «Если кампании вакцинации будут отложены, спрос на нефть также потребует больше времени для восстановления, поскольку ограничения и карантины планируется снять только после того, как критическая масса населения будет привита», – сказала эксперт, обратив внимание на наблюдающееся в среду падение цен на нефть на мировых площадках, передает ТАСС.
Диксон заметила, что теоретические перебои с вакцинацией из-за проблем с вакциной AstraZeneca могут особенно сильно почувствовать на себе развивающиеся страны, так как именно этот препарат «рекламировался как вакцина, которую проще всего транспортировать и хранить».
Как отметила аналитик, спрос на нефть восстановится со второй половины 2021 года, однако эти ожидания основываются на предположении, что достаточно много людей будут привиты, чтобы оправдать возвращение к нормальной жизни.
«На данный момент цены на нефть естественным образом падают из-за последних неурядиц с вакцинацией, существует риск еще более негативной реакции на этой неделе в зависимости от того, как правительства отреагируют на эти новости», – сказала Диксон.
На 19.43 мск стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понижалась на 1,19% и находилась на уровне 61,99 доллара за баррель. Нефть WTI дешевела на 1,29% – до 58,56 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.
Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca
В Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов, сообщила глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.
«По состоянию на 31 марта выявлены 79 случаев тромбообразования, у 51 женщины и 28 мужчин. Девятнадцать человек, к сожалению, скончались, из них трое были моложе 30 лет», – цитирует РИА «Новости» Рен.
При этом она подчеркнула, что в стране на данный момент сделано более 20 млн прививок препаратом от AstraZeneca, а потому речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины от COVID-19. По ее словам, британское агентство по лекарственным препаратам продолжит следить за развитием ситуации. «Но на основе имеющихся данных преимущества вакцинации продолжают превышать риски для абсолютного большинства людей», – отметила Рен.
Ранее Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В ЕС зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС), свидетельствуют данные Евростат.
Согласно опубликованной информации, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни в странах ЕС увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичнный период предыдущего года. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой), передает ТАСС.
Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения. Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).
Согласно докладу Еврокомиссии «Последствия демографических изменений», к 2070 году число людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.
Ранее в среду врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни.
Напомним, в феврале в США зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни во время пандемии.
Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США, передает РИА «Новости».
«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – сказал Курц.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
До этого Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США
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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», – приводит слова Валенски ТАСС.
Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.
Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».
Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год
Даже при работе всех мировых мощностей по выпуску иммунобиологических препаратов за год удастся выпустить только 12-15% от объема вакцины от коронавируса, необходимого для победы над пандемией, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.
«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины – идеальная картинка – то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», – сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами России.
Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре, передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность и рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V».
Японские ученые оценили заразность британского штамма коронавируса
Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний пришли к выводу, что коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше базовой версии, сообщило японское общественное телевидение.
Японские ученые пришли к выводу, что действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространения инфекции за 50 дней – с 1 февраля, когда в Японии был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта, передает ТАСС.
В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности – в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако ученые предупреждают, что скоро распространение нового штамма может достигнуть столицы.
Накануне российскую вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против всех известных штаммов коронавируса.
Напомним, в начале марта читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В январе губернаторы трех префектур Японии призвали ввести режим ЧС из-за пандемии.
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Заболевшего коронавирусом Фургала перевезли в больницу «Матросской Тишины»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе «Лефортово», госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в удовлетворительном состоянии, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», – передает РИА «Новости» слова правозащитницы.
В среду стало известно, что Фургал заболел в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Защита хочет просить следствие об изменении ему меры пресечения.
Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».
Директор «Вектора» объяснил принцип действия «ЭпиВакКороны»
Вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды, но ее компоненты идентичны по составу, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», – сказал он, передает РИА «Новости».
Максютов уточнил, что сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» вполне стандартна.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
В Германии заявили, что опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят очень хорошо
Опубликованные данные о российской вакцине «Спутник V» выглядят очень хорошо, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF.
«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я лично не имел бы ничего против использования этой вакцины», – заявил глава STIKO, передает РИА «Новости».
Мертенс также заявил, что одобрил предзаказ российской вакцины Баварией.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
Тем временем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, заявил, что считает предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.
Мертенс заявил, что узнал об этом из прессы. Он считает «принципиально положительным (то), что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», передает РИА «Новости».
Он добавил, что ему «не кажется убедительным» то, что данный предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии», однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.
Ранее стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Вакцина от коронавируса для животных позволит избежать мутации при межвидовой передаче
Российская вакцина против коронавируса для животных позволяет избежать мутации вируса при межвидовой передаче, сообщил замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и развитию Александр Кононов.
«Думаю, да. Мы можем это гарантировать в отношении той вакцины, которую мы разработали – «Карнивак-Ков», – сказал Кононов, отвечая на вопрос, позволяет ли вакцина избежать мутации вируса при межвидовой передаче.
Он отметил, что после регистрации вакцины уже получено достаточно много запросов на ее производство – из Турции, Кореи, стран Евросоюза, и есть возможность перейти при необходимости на ее крупномасштабное производство, но в безусловном приоритете – отечественные потребители, в частности, звероводческие хозяйства, передает РИА «Новости».
Проблем по поводу того, чтобы информация о вакцинации была зарегистрирована в ветеринарном паспорте, или специальном «ковидном», эксперт не видит: это элементарный контроль, который должен осуществляться в вакцинопрофилактике.
В свою очередь замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала сообщил, что на сегодня заражению прежде всего подвержены домашние питомцы, которые живут в непосредственной близости к людям, а также места массового содержания животных – например звероводческие фермы, зоопарки, в частности – тигры, львы, пумы, гориллы.
Основным источником коронавирусной инфекции для животных являются люди, но это не означает необходимость тотальной вакцинации всех животных, отметил Чвала: например, если владельцы вакцинировались, а само животное не находится на свободном выгуле, не выпускается из дома, острой необходимости в вакцинации нет. Между тем, представителям групп высокого риска заражения – медикам, учителям, работникам общественной сферы, – имело бы смысл поставить вакцину, чтобы не представлять угрозы для своих питомцев.
Напомним, в марте Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину «Карнивак-Ков» разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. Объем выпуска вакцины в России может составить порядка 10 тыс. доз в сутки, ее стоимость со стороны разработчика – 588 рублей за две дозы.
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