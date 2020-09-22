Трамп потребовал от ООН наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

«Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за его действия», – цитирует Трампа ТАСС.

Китай, по словам Трампа, на ранних этапах распространения вируса не запретил международные рейсы, позволив распространить инфекцию по миру. Китай и ВОЗ, которая, по мнению главы Белого дома, «фактически контролируется Китаем», объявляли в прошлом, что нет свидетельств передачи коронавируса.

«Затем они ложно заявляли, что лица, не демонстрирующие симптомов [заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус], не будут распространять болезнь», – добавил американский президент.

В июле Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США на фоне пандемии коронавируса. Он также возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Кроме того, американский лидер говорил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. При этом Трамп допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В этой связи глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.

Также Трамп в ходе выступления в ООН заявил, что Соединенные Штаты «вдохнули новую жизнь в НАТО».

Кроме того, американский лидер затронул тему войны в Афганистане.

«Прямо сейчас Соединенные Штаты также работают над тем, чтобы положить конец войне в Афганистане, и мы возвращаем наши войска домой. Америка выполняет свое предназначение в качестве миротворца», – сказал он.

Трамп призвал ООН сосредоточиться на проблемах терроризма, притеснения женщин, принудительного труда, торговли наркотиками, торговли людьми, религиозных преследований, этнических чисток и т. д.