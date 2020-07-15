Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса «на весь мир»

Китай несет ответственность за распространение коронавируса «на весь мир», заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Китай несет полную ответственность «за сокрытие вируса и его распространение на весь мир». Трамп считает, что китайская сторона «могла это остановить».

«Они должны были это остановить», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Трамп заявил, что Китай «ударил» по США «эпидемией».

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