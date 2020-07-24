Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США

Китай приступил к выполнению торговой сделки с США в части увеличения закупок американской сельскохозяйственной продукции, однако значимость заключенного с Пекином соглашения для Вашингтона уменьшилась на фоне пандемии коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Говоря о Китае. Торговая сделка теперь значит для меня меньше, чем тогда, когда я ее заключил. Когда я ее заключил, это была отличная сделка», – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам главы американской администрации, китайская сторона в реализации сделки бьет рекорды по объемам закупаемой у США агропромышленной продукции. «Они ставят рекорды. Вчера (в среду) был день рекорда по кукурузе. Они закупили кукурузу в большем, чем когда бы то ни было, объеме. И такая ситуация была два-три дня – с соевыми бобами и прочим. Однако это просто значит для меня [теперь] намного меньше. Вы можете это понять? Значит [теперь] для меня просто намного меньше», – сказал Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что распространение в мире нового коронавируса на ранних этапах «можно было остановить быстро». «Однако по какой-то причине этого не случилось. И мы выясним, что это была за причина», – подчеркнул президент США.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Днем ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД