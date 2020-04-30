Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире канала Fox News, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.

«Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно. Мы также знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли. Мы знаем, что выгнали американских журналистов. Мы знаем, что они пытались скрыть это», – передает ТАСС слова Помпео.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виноват в нанесении столь серьезного ущерба мировой экономике, а также причинении вреда жизням американцев и людей по всему миру», – сказал госсекретарь.

«Мы пока сосредоточимся на том, что касается обеспечения безопасности людей, а потом придет время, когда не только США, но и, думаю, весь мир поймет, что произошло. Я думаю, в итоге Коммунистическая партия Китая понесет ответственность за то, что было сделано», – добавил Помпео.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ заявил, что звучащие из западных стран требования к Китаю возместить ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, недопустимы.

США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.

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