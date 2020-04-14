Лавров счел недопустимыми требования США компенсации от Китая

Звучащие из западных стран требования к Китаю возместить ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, недопустимы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

«Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и приличия. Я слышал что уже в Лондоне кто-то посчитал, что Китай должен 3 трлн 700 млрд долларов или евро Евросоюза за тот ущерб, который был нанесен этой пандемией. Кто-то вообще вступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом, если Китай не заплатит эту компенсацию. У меня просто волосы на голове встают, когда я слышу подобные вещи», – передает ТАСС слова Лаврова.

«Это абсолютно недопустимо. Не надо судить обо всех по себе. Потому что такого рода рассуждения мы слышим прежде всего от наших западных коллег», – подчеркнул министр.

Как отметил Лавров, Китай не закрывается в себе и пытается всячески помочь другим государствам, поделиться своим опытом по борьбе с коронавирусом.

Напомним, США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.

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