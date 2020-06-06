Трамп назвал коронавирус «очень плохим подарком из Китая»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новый коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

«Как так вышло, что все началось в городе Ухане, <...> но не распространилось в другие части страны, в Пекин, в другие регионы Китая, при этом распространилось в Европу, в США, на весь остальной мир?» – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам американского лидера, власти Соединенных Штатов намерены выяснить, почему Пекин не остановил распространение вируса. При этом Трамп заверил, что США готовы к конструктивному взаимодействию с КНР.

«Мы будем работать и с Китаем. Мы работаем со всеми. Однако то, что случилось, никогда не должно было случаться», – заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем. В мае глава американской администрации допустил, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что очень разочарован в Китае.

Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за коронавирус захотели в Британии.

В Москве требования Вашингтоном компенсаций от Пекина назвали недопустимыми.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД