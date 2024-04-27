Путин заявил о замедлении инфляции в России

Tекст: Ольга Никитина

«Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. За январь–февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении», – приводит его слова ТАСС.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития», – сказал Путин. По итогам 2024 года ВВП РФ, по словам главы государства, может прибавить более 3%.

Также Путин отметил, что доходы бюджета существенно превышают уровень прошлого года. «Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете, его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», – отметил глава государства.

Путин обратил внимание, что это влияет и на другие показатели. «В том числе дефицит [бюджета] – он меньше становится», – пояснил президент.

Накануне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что месячный темп роста цен к концу 2024 года составит 4%.