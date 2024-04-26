Набиуллина дала прогноз по инфляции

Tекст: Алексей Дегтярев

По расчетам ЦБ, к концу года текущие месячные темпы роста цен будут на уровне 4% или ниже, сказала Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, снижение ставки зависит от скорости дезинфляции. Если она будет очень медленной, то сохранение ставки на уровне 16% возможно до конца года.

Ранее Набиуллина заявляла, что экономика России почти целиком задействовала все трудовые ресурсы.