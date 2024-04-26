Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Набиуллина дала прогноз по инфляции
Месячный темп роста цен к концу 2024 года составит 4%, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
По расчетам ЦБ, к концу года текущие месячные темпы роста цен будут на уровне 4% или ниже, сказала Набиуллина, передает ТАСС.
По ее словам, снижение ставки зависит от скорости дезинфляции. Если она будет очень медленной, то сохранение ставки на уровне 16% возможно до конца года.
Ранее Набиуллина заявляла, что экономика России почти целиком задействовала все трудовые ресурсы.