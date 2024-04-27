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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 15:08 • Новости дня

    Минск заявил о вербовке россиян и белорусов на границе с Латвией и Литвой

    Погранкомитет Белоруссии: Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы вербуют граждан РФ и РБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на пограничных пунктах пропуска пытаются завербовать граждан России и Беларуси. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

    Молостов сообщил, что такие попытки предпринимают сотрудники спецслужб Литвы и Латвии, передает ТАСС.

    Ранее власти Белоруссии заявили, что группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет.

    25 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии

    Лукашенко: Оппозиция хочет захватить Кобринский район Белоруссии и ввести туда войска НАТО

    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии
    @ president.gov.by

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

    Лукашенко заявил, что оппозиция выбрала для своих планов по захвату власти и введения войск НАТО именно Кобринский район страны, несмотря на то, что он находится не у самой границы, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявлял, что власти Белоруссии делают все возможное, чтобы уберечь страну от горячей войны, и им это пока удается.

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    25 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов с территории Литвы по Минску и пригородам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

    Он отметил, что продолжается работа в этом направлении, однако детальную информацию представить общественности КГБ пока не может, передает РИА «Новости».

    Ранее Тертель заявил, что численность вооруженных формирований в Польше для действий против Белоруссии постоянно растет, на данный момент боевиков уже более 300.

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    26 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Ученый из Белоруссии рассказал, есть ли мутанты у Чернобыльской АЭС

    Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции мутантов нет, но вести охоту в этой местности не надо, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров.

    В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.

    Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

    Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.

    Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.

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    24 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Лукашенко возглавил Всебелорусское народное собрание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Кандидатуру Лукашенко на пост председателя ВНС выдвинул делегат ВНС, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает ТАСС.

    Заместителем председателя ВНС избран помощник президента Белоруссии, доктор медицинских наук, профессор Александр Косинец.

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    25 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

    Новая доктрина не предусматривает кардинальных изменений в военной политике государства, сохраняя ее оборонительный характер. Вместе с тем в ней более детально раскрыто содержание военной политики страны. В документе подчеркивается миролюбие Белоруссии, которая никому не угрожает. Подчеркивается, что попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также агрессия или угроза войны будет пресекаться «всем имеющимся потенциалом государства», передает РИА «Новости».

    В обновленной доктрине конкретизированы страны, от которых исходят угрозы, перечислены внутренние и внешние угрозы военной безопасности, уточнена позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствована классификация конфликтов.

    Также Белоруссия готова стать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересована в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, и открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе с НАТО.

    В документе предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы с акцентом на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

    Кроме того, Всебелорусское народное собрание утвердило новую концепцию нацбезопасности Белоруссии. Так, понятие «национальная безопасность» было дополнено тезисом – защищенность национальных интересов в целях устойчивого развития общества, а понятие «национальные интересы» дополнено положениями: согласие в обществе, незыблемость устоев народовластия и правового государства.

    Согласно документу, основными угрозами нацбезопасности Белоруссии названы посягательства на территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, санкции, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание республике политического курса, не отвечающего ее национальным интересам.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что редакция концепции нацбезопасности обновлена более чем на 70%.

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    25 апреля 2024, 15:03 • Новости дня
    Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Хренин: Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новой военной доктрины Белоруссии был принят во внимание опыт специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

    Он добавил, что также учтено применение военной силы в мирное время и опыт «тех возможных провокаций, которые сейчас идут», передает ТАСС.

    Ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

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    24 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, в каком случае уйдет на покой

    Лукашенко пообещал, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.

    После избрания председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС) он отметил, что 30 лет во власти – это немало. Но также немало было сделано. «Поэтому не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо», – цитирует его ТАСС.

    Лукашенко отметил, что уйдет на покой, когда об этом ему скажет народ, а рядом будет человек, «который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

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    25 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о раскрытой резидентуре Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусские спецслужбы раскрыли резидентуру спецслужб Украины, заявил председатель комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

    В резидентуре работали жители Драгического (Брестская область), Лоевского (Гомельская область) и других районов в Белоруссии, сказал Тертель, передает РИА «Новости».

    Общая численность резидентуры – порядка 20 человек. За содействие украинским спецслужбам, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, свыше 30 человек.

    Ранее замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что белорусские спецслужбы фиксировали разведку на чужой территории со стороны украинских дронов и самолетов.

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    25 апреля 2024, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии

    Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.

    Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.

    С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.

    Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.

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    25 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил о самой удобной ситуации для заключения мира с Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

    По словам главы республики, российские войска освободили несколько населенных пунктов на Украине, однако «очень медленное продвижение».

    «Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация», – передает его слова ТАСС.

    В такой ситуации, считает Лукашенко, сторонам конфликта было бы наиболее удобно заключить мирный договор.

    При этом «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереалистична и радикальна. Лукашенко подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма и не оставит новые территории.
    В случае если Украина не пойдет на переговоры, она утратит свою государственность и перестанет существовать.

     «Украине сегодня нужен мир, свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    25 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    КГБ: В Польше растет число боевиков, которых готовят для действий против Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность вооруженных формирований в Польше, предназначенных для действий против Белоруссии, постоянно растет, боевиков уже более 300, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

    По его словам, на территории Польши сформировано и наращивает свою численность так называемое «Посполитое рушение» общей численностью свыше 300 человек, передает ТАСС.

    Ранее командующий войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко заявил о росте напряженности на северо-западном направлении у границ республики с НАТО.

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    25 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    В КГБ Белоруссии заявили о 40 пресеченных каналах переброски оружия с Украины

    Глава КГБ Тертель: Пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками правоохранительных органов, КГБ и пограничниками только в 2023 году и текущем периоде этого года пресечено более 40 каналов переброски оружия, взрывчатки и иных средств поражения с Украины в Белоруссию, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

    Тертель отметил, что для белорусских пограничников, сотрудников органов внутренних дел и КГБ стало повседневностью противостояние попыткам заброски диверсантов и агентуры украинских спецслужб в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только в прошлом и этом году было пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины в Белоруссию.

    Ранее Тертель заявил, что число боевиков в Польше, которых готовят для действий против Белоруссии, выросло до более 300 человек.

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    26 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Белоруссия заявила о самой масштабной за 20 лет группировке сил НАТО у границ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет, сообщил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко отметил, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран – «не прибалты и не поляки», а воинские формирования блока НАТО, в том числе американские батальоны, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ составляет до 33 тыс. человек.

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    27 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае провокации со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов Россия и Белоруссия дадут жесткий ответ, пообещал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».

    Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.

    Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2024, 11:35 • Новости дня
    В Совбезе Белоруссии рассказали о разведывательных дронах со стороны Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы Белоруссии не раз фиксировали, как дроны и самолеты со стороны Украины в нарушение норм пересекают границу и ведут разведку на чужой территории, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, неоднократно фиксировались нарушения разведывательными БПЛА со стороны Украины, со стороны Польши, которые влетают на территорию Белоруссии на глубину иногда до 1 км и ведут разведку тех участков, на которых происходят вот эти нарушения, передает ТАСС.

    «Уже имеются факты, документальные подтверждения того, что были самолеты-разведчики, прилетавшие вести разведку с территории Украины», – добавил Муравейко.

    Ранее белорусские пограничники выявили беспилотный летательный аппарат, пересекший границу со стороны Украины в Гомельской области.

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