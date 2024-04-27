Минск заявил о вербовке россиян и белорусов на границе с Латвией и Литвой

Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Новая доктрина не предусматривает кардинальных изменений в военной политике государства, сохраняя ее оборонительный характер. Вместе с тем в ней более детально раскрыто содержание военной политики страны. В документе подчеркивается миролюбие Белоруссии, которая никому не угрожает. Подчеркивается, что попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также агрессия или угроза войны будет пресекаться «всем имеющимся потенциалом государства», передает РИА «Новости».

В обновленной доктрине конкретизированы страны, от которых исходят угрозы, перечислены внутренние и внешние угрозы военной безопасности, уточнена позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствована классификация конфликтов.

Также Белоруссия готова стать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересована в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, и открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе с НАТО.

В документе предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы с акцентом на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

Кроме того, Всебелорусское народное собрание утвердило новую концепцию нацбезопасности Белоруссии. Так, понятие «национальная безопасность» было дополнено тезисом – защищенность национальных интересов в целях устойчивого развития общества, а понятие «национальные интересы» дополнено положениями: согласие в обществе, незыблемость устоев народовластия и правового государства.

Согласно документу, основными угрозами нацбезопасности Белоруссии названы посягательства на территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, санкции, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание республике политического курса, не отвечающего ее национальным интересам.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что редакция концепции нацбезопасности обновлена более чем на 70%.