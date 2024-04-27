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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 13:19 • Новости дня

    Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае провокации со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов Россия и Белоруссия дадут жесткий ответ, пообещал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».

    Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.

    Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.

    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    26 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Politico заявила о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС не смогли договориться о том, как делить доходы от реинвестирования замороженных российских активов, пишет газета Politico.

    По данным издания, разногласия возникли из-за планов Бельгии собрать свыше 50% налогов с примерно 2,5-3 млрд евро прибыли от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear (находящейся в бельгийской юрисдикции) почти 200 млрд евро российских активов, передает ТАСС.

    Politico указывает, что Бельгия намерена получить с Euroclear порядка 1,7 млрд евро в виде налогов на сверхприбыль корпораций в этом году только за операции с российскими активами.

    При этом издание подчеркивает, что этот подход не устраивает Еврокомиссию, которая хочет получить 90% от всех доходов от российских активов для инвестиций в европейский ВПК с целью наращивания поставок оружия Киеву.

    Politico замечает, что страны ЕС недовольны тем, что Бельгия забирает себе большую часть прибыли. Более того, источники Politico полагают, что Бельгия пытается «провернуть бухгалтерский трюк».

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.

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    25 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    Швеция решила направить войска в Латвию
    Швеция решила направить войска в Латвию
    @ IMAGO/Jouni Porsange/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 года для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил на совместной пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней в Стокгольме глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

    По его словам, правительство Швеции приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии, чтобы они были размещены в начале следующего года, передает ТАСС.

    Ранее истребители ВВС Британии, Испании, Финляндии и Швеции провели в небе Эстонии военные учения. Напомним, в начале апреля в Швеции анонсировали подключение к патрулированию восточных границ НАТО.

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    25 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии

    Лукашенко: Оппозиция хочет захватить Кобринский район Белоруссии и ввести туда войска НАТО

    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии
    @ president.gov.by

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

    Лукашенко заявил, что оппозиция выбрала для своих планов по захвату власти и введения войск НАТО именно Кобринский район страны, несмотря на то, что он находится не у самой границы, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявлял, что власти Белоруссии делают все возможное, чтобы уберечь страну от горячей войны, и им это пока удается.

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    25 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов с территории Литвы по Минску и пригородам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

    Он отметил, что продолжается работа в этом направлении, однако детальную информацию представить общественности КГБ пока не может, передает РИА «Новости».

    Ранее Тертель заявил, что численность вооруженных формирований в Польше для действий против Белоруссии постоянно растет, на данный момент боевиков уже более 300.

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    26 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Ученый из Белоруссии рассказал, есть ли мутанты у Чернобыльской АЭС

    Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции мутантов нет, но вести охоту в этой местности не надо, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров.

    В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.

    Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

    Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.

    Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.

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    26 апреля 2024, 11:19 • Новости дня
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, это создает дополнительные угрозы военной безопасности, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, НАТО создает дополнительные угрозы военной безопасности, что в очередной раз доказывает, что нельзя «верить западникам», передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что международная обстановка в целом имеет тенденцию к обострению из-за стремления США и их союзников любыми способами «сохранить глобальное доминирование» и «навязать свой диктат независимым странам».

    Министр подчеркнул, что Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, страна просто защищает интересы своих людей на исторических территориях.

    Он также заверил, что Москва всегда прилагала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

    Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2024, 18:39 • Новости дня
    Шольц: НАТО поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией
    Шольц: НАТО поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса поддерживают Украину, при этом для блока важно не находиться в состоянии войны с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины для оказания ей поддержки, однако важно понимать, что страны НАТО не воюют с Россией, передает ТАСС.

    Ранее канцлер ФРГ заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    24 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Лукашенко возглавил Всебелорусское народное собрание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Кандидатуру Лукашенко на пост председателя ВНС выдвинул делегат ВНС, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает ТАСС.

    Заместителем председателя ВНС избран помощник президента Белоруссии, доктор медицинских наук, профессор Александр Косинец.

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    25 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

    Новая доктрина не предусматривает кардинальных изменений в военной политике государства, сохраняя ее оборонительный характер. Вместе с тем в ней более детально раскрыто содержание военной политики страны. В документе подчеркивается миролюбие Белоруссии, которая никому не угрожает. Подчеркивается, что попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также агрессия или угроза войны будет пресекаться «всем имеющимся потенциалом государства», передает РИА «Новости».

    В обновленной доктрине конкретизированы страны, от которых исходят угрозы, перечислены внутренние и внешние угрозы военной безопасности, уточнена позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствована классификация конфликтов.

    Также Белоруссия готова стать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересована в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, и открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе с НАТО.

    В документе предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы с акцентом на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

    Кроме того, Всебелорусское народное собрание утвердило новую концепцию нацбезопасности Белоруссии. Так, понятие «национальная безопасность» было дополнено тезисом – защищенность национальных интересов в целях устойчивого развития общества, а понятие «национальные интересы» дополнено положениями: согласие в обществе, незыблемость устоев народовластия и правового государства.

    Согласно документу, основными угрозами нацбезопасности Белоруссии названы посягательства на территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, санкции, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание республике политического курса, не отвечающего ее национальным интересам.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что редакция концепции нацбезопасности обновлена более чем на 70%.

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    25 апреля 2024, 15:03 • Новости дня
    Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Хренин: Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новой военной доктрины Белоруссии был принят во внимание опыт специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

    Он добавил, что также учтено применение военной силы в мирное время и опыт «тех возможных провокаций, которые сейчас идут», передает ТАСС.

    Ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

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    24 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, в каком случае уйдет на покой

    Лукашенко пообещал, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.

    После избрания председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС) он отметил, что 30 лет во власти – это немало. Но также немало было сделано. «Поэтому не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо», – цитирует его ТАСС.

    Лукашенко отметил, что уйдет на покой, когда об этом ему скажет народ, а рядом будет человек, «который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

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    25 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о раскрытой резидентуре Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусские спецслужбы раскрыли резидентуру спецслужб Украины, заявил председатель комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

    В резидентуре работали жители Драгического (Брестская область), Лоевского (Гомельская область) и других районов в Белоруссии, сказал Тертель, передает РИА «Новости».

    Общая численность резидентуры – порядка 20 человек. За содействие украинским спецслужбам, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, свыше 30 человек.

    Ранее замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что белорусские спецслужбы фиксировали разведку на чужой территории со стороны украинских дронов и самолетов.

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    25 апреля 2024, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии

    Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.

    Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.

    С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.

    Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.

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    25 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил о самой удобной ситуации для заключения мира с Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

    По словам главы республики, российские войска освободили несколько населенных пунктов на Украине, однако «очень медленное продвижение».

    «Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация», – передает его слова ТАСС.

    В такой ситуации, считает Лукашенко, сторонам конфликта было бы наиболее удобно заключить мирный договор.

    При этом «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереалистична и радикальна. Лукашенко подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма и не оставит новые территории.
    В случае если Украина не пойдет на переговоры, она утратит свою государственность и перестанет существовать.

     «Украине сегодня нужен мир, свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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