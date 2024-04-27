Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России
Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России
В случае провокации со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов Россия и Белоруссия дадут жесткий ответ, пообещал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».
Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.
Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.