Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

Tекст: Ольга Никитина

Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».

Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.

Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.