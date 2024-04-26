Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться

Tекст: Ольга Никитина

«Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», – сказал Мединский в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24».

Кроме того, в беседе была затронута тема государственного финансирования культуры. Мединский заявил, что деятели культуры, получающие поддержку от государства, должны создавать произведения, соответствующие интересам общества.





«Совершенно очевидно, что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны [так, чтобы] стараться поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества. Не отдельная «вкусовщина», не то, что «требует» финансирования только потому, что творцам кажется, что это какое-то ультрасовременное проявление, <…> а то, что соответствует общественному запросу и общественным интересам», – сказал он.

Мединский признал, что на практике это всегда непростая задача, и здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Обладая всем этим, добавил он, можно было бы, например, понять «в жесткие послереволюционные годы», что булгаковские «Дни Турбиных» «соответствуют государственным интересам, что бы там ни говорили», или что шолоховский «Тихий Дон» – это «великое произведение, а не оправдание белоказачества».

«А когда у нас этого вкуса и мудрости иногда не хватает, то получается совершенно ненужное запрещение, и при этом еще и рекламная кампания – например, «Доктора Живаго» или «Архипелага ГУЛАГ». <…> Поэтому это непростая и тяжелая работа, и мне остается только пожелать успеха чиновникам министерства культуры», – заключил помощник президента.