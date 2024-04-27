Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Россия пообещала европейским промышленникам «очень дорогой газ»
Песков: Россия будет преодолевать возможные санкции ЕС против российского СПГ
Планы ввести санкции против российского СПГ – это продолжение попыток выдавливания России с энергетических рынков и переход Европы на более дорогие рынки, что прежде всего выгодно для США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Для конечных потребителей, главным образом для европейской промышленности, это будет означать очень дорогой газ, отметил представитель Кремля.
Россия, продолжил Песков, будет искать пути преодоления этих незаконных препон. «Недобросовестная и незаконная конкуренция», – приводит его слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).