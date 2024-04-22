ЕС собрался запретить импорт СПГ из России

То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.4 комментария
В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?8 комментариев
Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».
Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».
При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.
В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.
По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».
В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.
СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».
Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.
По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.
Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.
Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.
По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».
В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что отряд был уничтожен возле населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике
Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса».
В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.
По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.
Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.
Политолог Андриевский: Молдавская «Победа» может собрать реальную силу и выдвинуть своего кандидата в президенты
«Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его и его команду к власти никогда не допустят. Но на перелеты в Москву всех представителей этих партий, их проживание уходят громадные деньги. Значит, делается это все не просто так. Тем более тут в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Москву летал на встречу к Путину в Сочи. Значит, проект серьезный», – рассказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.
«Сейчас в Молдавии закрыты практически все телеканалы, которые так или иначе контролировал Шор. Поэтому Кишинев уже не остановится. Кроме того, надо понимать, что есть большой сценарий больших людей на Западе относительно Молдавии – и, согласно этому сценарию, России в Молдавии нет. Поэтому они дадут добро на любые меры, чтобы Россию сюда не допустить», – продолжил собеседник.
«Но у блока «Победа» есть одна очень сильная сторона, которой нет у других партий Молдавии – это так называемая избирательная сетка. Она состоит из квалифицированной команды – политтехнологов, бригадиров, агитаторов – и электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. В этой «сетке» всего около трехсот тысяч человек, которые ранее хорошо отработали в Оргееве, Тараклии, Бельцах. Против них самих Кишинев уже заводил дела. Но они консолидируют всех пророссийских жителей Молдавии, а затем направят этот ресурс на другого кандидата, о котором мы, может, даже еще не слышали», – пояснил он.
«Конечно, Кишинев не может допустить, чтобы эта сетка решила судьбу референдума, президентских и парламентских выборов. Уже сейчас их в Молдавии противники называют предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы, скажем, почти официально заверить их сторонников в поддержке властей России. Таким образом, «Победа» может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.
«К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон еще соберет электорат с партией социалистов. А в итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – резюмировал аналитик.
В Москве в выходные проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом.
В мероприятии, проходящем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Эти партии подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, сказал Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду сознательно «рубит пуповину связей» с СНГ, с Россией, с ЕАЭС.
Основная задача блока «Победа» заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил Шор. Оппозиционер добавил, что блок объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.
При этом Гуцул заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году из-за возрастных ограничений. «У нас есть возрастные ограничения – от 40 лет. Мне еще рано», – сказала 37-летняя Гуцул. Она добавила, что оппозиционные силы страны в скором времени объявят имя единого кандидата, отметив, что это будет «грамотный человек, имеющий цель – процветание Молдавии».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии.
Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции
Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.
Ожидается официальная реакция на обращения.
Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.
Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.
Отмечается, что стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Би Фит» обязуется выплатить «Темполайн Логистика» 22 млн 500 тыс. рублей. В эту сумму входит основной долг за хранение, сборку, отправку товаров и другие услуги, а также неустойка, передает РИА «Новости».
В договоре говорится, что «Би Фит» будет погашать задолженность по графику, согласованному со сторонами.
Ранее бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе.
Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.
Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней
По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.
Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.
По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.
По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.
Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.
Доступ к сайту rsf.org ограничен, согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, передает ТАСС.
«Репортеры без границ» – это международная неправительственная организация, основанная в 1985 году. Она занимается защитой прав журналистов и сотрудников СМИ. Центральный офис RSF находится в Париже.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам американских хостинг-провайдеров Amazon Web Services (AWS) и GoDaddy.
Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели
Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».
Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.
Симоньян заявила о правлении в США «конгломерата жирных котов»
Симоньян заявила, что один из ее любимых персонажей американской истории генерал Смедли Батлер в книге «Война – это рэкет» объяснил, почему «война не закончится», если это будет зависеть от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
По ее словам, США «управляет конгломерат жирных котов», для которых война всегда была и будет «супервыгодна». Она привела слова генерала о том, что на службе тот «помог изнасиловать полдюжины Центрально-Американских государств», но в результате осознал, что «защищал интересы жирных котов», а не страны, «был рэкетиром и гангстером».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что на Украине можно наблюдать излюбленную колониальную политику США: большая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, а Украину «обкладывают долгами», она должна воевать до последнего украинца.