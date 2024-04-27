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    27 апреля 2024, 11:26 • Экономика

    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

    Эксперты рассказали, что будет с ключевой ставкой в 2024 году

    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться?

    ЦБ третий раз подряд сохраняет ставку на уровне 16%. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале. Поэтому ЦБ РФ готов держать ключевую ставку на высоких уровнях столько, сколько это потребуется для устойчивого замедления инфляции, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Согласно новому прогнозу Банка России, инфляция в этом году снизится до 4,3–4,8% – этот новый прогноз чуть выше предыдущего. Теперь достижение цели по инфляции в 4% прогнозируется только в 2025 году. Кроме того, был существенно повышен прогноз роста ВВП на этот год: вместо роста на 1-2% теперь ждут роста на 2,5–3,5%.

    Прогноз по ключевой ставке на этот и следующий год тоже был повышен регулятором. В этом году Банк России ждет ставку в 15-16% (ранее ждали 13,5%–15,5%), в 2025 году – 10–12% (ранее ждали 8–10%).

    «Это означает, что снижения ключевой ставки в 2024 году может вообще не произойти при сохранении высокой инфляции. В лучшем случае это произойдет, как мы ранее прогнозировали, не ранее сентября», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    По ее прогнозу, ЦБ РФ либо снизит в этом году процентную ставку дважды по 0,5 процентного пункта до 15% годовых (допустим, что первое снижение произойдет в сентябре или октябре, второе – в декабре), либо снизит ставку один раз на процентный пункт до 15% в декабре. В худшем случае в этом году снижения ставки так и не дождемся, только в 2025 году.

    Впрочем, на рынке есть и другие ожидания: регулятор может даже поднять ставку.

    «Текущая ставка, на наш взгляд, не обеспечивает возврата инфляции к цели в 4% на протяжении 2024–2025 годов.

    Мы видим большой риск повышения ставки на ближайших заседаниях Банка России. Сегодня регулятор не был готов к такому решению, поскольку не получил детальной информации по обновленному проекту бюджета на 2024–2027 годы»,

    – отмечает Сергей Коныгин, старший экономист аналитического департамента инвестбанка «Синара».

    Какой прогноз оправдается, вероятно, не знают даже в самом Центробанке, потому что решения будут приниматься в зависимости от того, что будет с инфляцией.

    Чтобы регулятор начал снижать процентную ставку, нужно, чтобы инфляция снизилась до 6%, отмечает Мильчакова. В марте годовая инфляция стабилизировалась на достигнутом в феврале уровне в 7,7%, а помесячная инфляция даже замедлилась, потому вероятность повышения ключевой ставки пока невелика, считает эксперт.

    «В Банке России вариант повышения ключевой ставки рассматривают как запасной, видимо, на случай каких-либо непредвиденных негативных событий, из-за которых инфляция снова начнет ускоряться.

    Если вдруг такой негативный сценарий сработает, то ключевая ставка может быть повышена, скорее всего, на процентный пункт до 17% годовых.

    По крайней мере, такой вариант обсуждался на прошлых заседаниях совета директоров, как показали опубликованные резюме заседаний. Но сроки возможного повышения ключевой ставки будут напрямую зависеть от того, когда сработает негативный сценарий. Мы полагаем, что время для повышения ключевой ставки уже упущено, это надо было делать в феврале или марте. Но похоже, что ЦБ РФ до последнего момента будет оттягивать подобное решение, поскольку малый бизнес, многие предприятия, которым недоступны иные источники финансирования, кроме банковских кредитов, даже при нынешней ставке уже «скрипят зубами», и еще большее повышение, понятно, не будут приветствовать», – рассуждает Наталья Мильчакова.

    Впрочем, сценарий сохранения ставки на текущем уровне в 16% тоже будет нежелательным для бизнеса, особенно малого и среднего, а также для заемщиков, которые не подпадают под условия льготных ипотечных программ, но зато вкладчики могут быть довольны, и как минимум до осени у них будет возможность зарабатывать на процентах по своим депозитам, если они разместят сбережения в надежных банках под 15-16% годовых, отмечает собеседник.

    Но пока базовый прогноз предполагает все-таки снижение ключевой ставки с 16% до 15% к концу 2024 года.

    Более жесткую политику регулятор объясняет тем, что инфляция снижается медленней, чем планировал Центробанк. И главным фактором, который стимулирует инфляцию, является спрос, который по-прежнему выше предложения.

    «Рост зарплат опережает производительность труда, формируя избыточный спрос при недостатке предложения. Увеличение зарплат в условиях низкой безработицы позволяет гражданам как сберегать часть заработанных денег, так и сохранять повышенный уровень расходов на конечное потребление.

    Производственные и торговые предприятия, а также компании из сферы услуг были не готовы к подобному росту спроса, в результате чего начали повышать цены»,

    – объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    То есть рост реальных доходов россиян и потребительских расходов, с одной стороны, это хорошо. Но, с другой, этот фактор разгоняет инфляцию и не дает ЦБ расслабиться.

    Кроме того, потребительское кредитование не снижается благодаря росту зарплат, что тоже стимулирует спрос, отмечает Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». «Отчасти ситуация повторяет 2020-2021 годы, когда рост спроса на недвижимость подстегнул спрос на товары непродовольственного сегмента в среднесрочной перспективе. Тогда источником финансирования были сбережения и кредит. Сейчас – текущий доход и кредит. Пока потребительский цикл не будет завершен, спрос и инфляция будут на повышенном уровне», – говорит Федоров.

    Не исключено, что к основным проинфляционным факторам к концу года может добавиться и ослабление рубля, отмечает Евстифеев. 

    Центробанк ставит основную цель – вернуться к инфляции в 4%. Для регулятора это крайне важно. И теперь Банк России признал, что вернуться к этому уровню будет тяжелее, чем виделось ранее. «Каждый ЦБ на основе специфики экономики выделяет целевой уровень инфляции, при котором будет баланс между темпами экономического роста и инфляции. ЦБ РФ определил его на уровне 4%. Стабильность инфляции позволяет ставить долгосрочные цели в экономике, защищать сбережения граждан и бизнеса от постоянного обесценивания. Целевые 4% должны продержаться в течение среднесрочного периода (2-3 года), чтобы ощутить преимущества», – говорит Естифеев.

    Это приведет в том числе к более дешевым кредитным деньгам как для бизнеса, так и для населения. К примеру, в прошлый раз, когда в России несколько лет была такая низкая инфляция, россияне могли брать рыночную ипотеку под 8% годовых без каких-либо льготных программ, которые «жрут» очень много бюджетных средств сейчас.

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