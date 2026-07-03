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Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах
В аэропортах Казани, Пензы, Саратова, Чебоксар и Ульяновска ввели ограничения на полеты. Воздушные гавани пяти региональных центров временно изменили режим функционирования по решению профильного ведомства.
Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничительных мер в нескольких городах России, передает ТАСС.
Особый режим работы затронул сразу пять региональных аэропортов: в Ульяновске, Казани, Пензе, Саратове и Чебоксарах. Соответствующую информацию распространили представители Росавиации вечером 3 июля.
Другие подробности о характере ограничений и возможных сроках их действия в коротком официальном сообщении ведомства не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Ульяновске. В мае аналогичные меры безопасности действовали для воздушных гаваней Пензы и Чебоксар. В марте ведомство установило запрет на полеты в аэропорту Саратова.