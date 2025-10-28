Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований

Tекст: Денис Тельманов

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мьянмой было подписано главами внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС.

Документ подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мьянманский коллега Тан Све на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Во время церемонии заявили: «Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы».

В рамках встречи стороны также подписали план межмидовских консультаций на 2025–2027 годы. Это должно способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда заявили, что среди более тысячи бежавших из Мьянмы в Таиланд после ликвидации мошеннического кол-центра KK Park российских граждан нет.

Вооруженные силы Мьянмы провели масштабную операцию в штате Карен и освободили более 2 тыс. человек, удерживаемых в кол-центре. Американский конгресс инициировал изучение роли спутникового интернета Starlink от компании SpaceX в деятельности мошеннических кол-центров на территории Мьянмы.