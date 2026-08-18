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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня

    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на Тверской-Ямской улице мотоциклист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 9, там столкнулись скорая и мотоцикл, указало ведомство в Max.

    «В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», – добавили там.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшей трагедии.

    В начале августа на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце в результате ДТП с грузовиком погибла мотоблогер Татьяна Броновицкая.

    В конце прошлого года при аварии с участием скорой помощи и «Газели» в столице пострадали пять человек.

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    18 августа 2026, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил о ликвидации еще семи БПЛА.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    Военкор Александр Коц рассказывал, что украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    18 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Московском регионе сбито 180 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера до 5.00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его словам, экстренные службы сейчас находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск силы ПВО сбили 316 украинских дронов над регионами страны.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    «Единая Россия» вступилась за охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» предложила отменить наказание для граждан, использующих личное оружие для уничтожения вражеских дронов, после инцидента в Волгоградской области, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    «Как сообщают СМИ, в Волгоградской области охотника Николая Мухина из села Волково оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник из личного ружья. Вам не кажется эта новость абсурдной?» – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам Мухина, он не мог уснуть из-за шума дронов и открыл огонь из винтовки, одновременно дозваниваясь в службу спасения. Диспетчер услышала выстрелы, поинтересовалась наличием лицензии на оружие и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники изъяли ружье, несмотря на имеющееся разрешение, а мировой судья назначил мужчине штраф в 40 тыс. рублей по статье о стрельбе в неположенном месте. Обжаловать решение не удалось.

    Сидякин назвал подобные действия в отношении жителей, проявляющих гражданскую позицию, нонсенсом. Он напомнил, что в 2025 году житель Подмосковья, сбивший беспилотник из охотничьего ружья, получил почетную грамоту Госдумы. Депутат уже направил в правительство РФ проект изменений в КоАП, исключающий наказание за применение личного оружия против дронов, и обратился в Генпрокуратуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Подмосковья сбил вражеский беспилотник из личного охотничьего ружья.

    В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.

    Позже Государственная дума одобрила аналогичные полномочия для инкассаторов и сотрудников охраны банков.

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    18 августа 2026, 15:04 • Новости дня
    МВД: В Москве 10 лет подряд фиксируется снижение преступности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество правонарушений в российской столице за первую половину 2026 года заметно сократилось по сравнению с показателями десятилетней давности, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    В первом полугодии 2026 года число преступлений в Москве уменьшилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал Васенин РИА «Новости».

    Снижение регистрации правонарушений зафиксировано практически во всех округах города.

    По отношению к первым шести месяцам прошлого года преступность в столице упала на 17,1%.

    «При этом устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в столице на протяжении последних 10 лет. Так, количество злодеяний за шесть месяцев 2026 года в отношении шести месяцев 2017 года уменьшилось на 23,4%», – заявил представитель ведомства.

    За прошедшие полгода количество преступлений общеуголовной направленности сократилось на 28,3%. Правонарушения против собственности стали совершаться реже на 29,2%, а против личности – на 7,9%.

    Также Васенин отметил снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,9% за указанный период.

    Мэр столицы Сергей Собянин отмечал многократное уменьшение количества автоугонов и квартирных краж за последние 10 лет.

    Столичная полиция фиксировала снижение числа IT-преступлений на 22% за первые шесть месяцев этого года. Прокуратура Москвы сообщала о падении общего уровня преступности более чем на 20% в период с января по апрель.

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    18 августа 2026, 00:49 • Новости дня
    ДТП с участием двух автобусов произошло в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло на улице Дыбенко в Москве, сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

    Никто не пострадал. В ДТП участвовали автобусы маршрутов 445 и 673, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии автобуса с грузовиком в Москве погиб пешеход. Предполагаемым виновником аварии стал водитель грузовой машины.

    В июле на улице Академика Миллионщикова маршрутный автобус врезался в препятствие и травмы получили 17 человек, включая двоих грудных детей.

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    18 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    Топ-менеджер Генбанка погиб в ДТП со скорой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб при столкновении с каретой скорой помощи в столице, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел в центральной части российской столицы, сказал собеседник ТАСС.

    «За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Он погиб», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авария с участием мотоцикла и кареты скорой помощи произошла на 1-й Тверской-Ямской улице.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце при столкновении мотоцикла с грузовиком погибла блогер Татьяна Броновицкая.

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    18 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт назвал типы дронов, используемые Украиной при атаке на Москву

    Эксперт Кнутов: Украина при атаке на Москву применяла дроны Fire Point

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки налета на Московский регион украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты Fire Point 1 и Fire Point 2, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    ВСУ в ночь на 18 августа пытались атаковать Москву и Московскую область ударными беспилотниками Fire Point 1 и Fire Point 2, а также дронами-камикадзе «Бобер», сообщил эксперт «Газете.Ru».

    «Как правило, они используют FP-1 и FP-2 (Fire Point 1, Fire Point 2). Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобер» применяются [по Москве]», – рассказал аналитик.

    Он уточнил, что аппараты серии FP визуально создают впечатление полета задом наперед.

    По словам специалиста, в последнее время украинская сторона чаще задействует именно модели FP-1 и FP-2, тогда как использование дронов типа «Бобер» сократилось.

    Напомним, масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года.

    Ранее российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для дронов серии Fire Point.

    Первые данные об атаке дронов FP-1 появились в марте 2026 года.

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    18 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Поджегшая из-за мошенников квартиру москвичка умерла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пенсионерка, лишившаяся столичной недвижимости из-за действий злоумышленников, погибла в результате устроенного ею пожара во время визита судебных приставов, сообщил источник в оперативных службах.

    «Женщина скончалась в больнице от полученных ожогов», – сказал собеседник ТАСС.

    Погибшая ранее попала под влияние телефонных преступников. По указанию неизвестных она реализовала свою недвижимость на улице Менжинского. Кроме того, аферисты заставили ее совершить нападение на один из московских военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита судебных приставов.

    Несколькими днями ранее другая пожилая жительница столицы передала телефонным аферистам более 21 млн рублей после продажи имущества.

    В столичном ГУ МВД назвали пенсионерок главными жертвами подобных махинаций с недвижимостью.

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    18 августа 2026, 07:29 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 10 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого сообщалось, что с начала суток на подлете к Москве сбили 82 беспилотника.

    Ранее Собянин сообщал об уничтожении 13 летевших на Москву БПЛА.

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    18 августа 2026, 14:09 • Новости дня
    Суд наказал «Двач» на 140 тыс. рублей за нарушение авторских прав

    Суд в Москве оштрафовал «Двач» за нарушение авторских прав востоковеда Саламова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский районный суд Москвы обязал владельца телеграм-канала «Двач» выплатить почти 140 тыс. рублей за незаконное использование материалов востоковеда о японской литературе.

    Иск против владельца «Двача» Наримана Намазова подал автор канала «Укиё-э каждый день» Исмаил Саламов, передает ТАСС.

    Востоковед обвинил администраторов в копировании его постов о подделке японской литературы российскими издательствами. По его словам, они удалили авторскую подпись и водяной знак.

    «Суд взыскал в пользу владельца телеграм-канала «Укиё-э каждый день» с владельца телеграм-канала «Двач» компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности в размере 70 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 65 000 рублей и расходы на оплату госпошлины в размере 4 000 рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Судья пришел к выводу, что ответчик использовал произведение без разрешения. Использование интеллектуального труда в виде изображения, а не текста, не отменяет права на защиту. Аргументы защиты об отсутствии коммерческой выгоды и рекламного характера публикации суд отклонил, отказавшись снижать компенсацию до минимальных 10 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года власти Белоруссии внесли информационную продукцию Telegram-канала «Двач» в список экстремистских материалов.

    Несколькими днями ранее челябинский композитор Александр Незванов потребовал через суд компенсацию от певца Shaman за нарушение авторских прав.

    До этого апелляционная инстанция оставила в силе взыскание с сети суши «Ебидоеби» 300 тыс. рублей по иску директора певицы Instasamka.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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