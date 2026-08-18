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Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».
«Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.
Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.