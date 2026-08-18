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Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны страны. Об этом свидетельствуют материалы обсуждения кандидата с парламентскими фракциями, опубликованные депутатом Ярославом Железняком.
Кроме того, на пост министра иностранных дел предложен Андрей Сибига. В настоящее время оба кандидата исполняют обязанности руководителей соответствующих ведомств, однако формально их кандидатуры еще не внесены в Верховную раду, передает ТАСС.
Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что Андрей Сибига имеет высокие шансы получить необходимую поддержку депутатов для утверждения в должности.
При этом перспективы Евгения Хмары оцениваются с осторожностью. Ожидается, что голосование по обоим кандидатам состоится 19 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности главы военного ведомства.
На следующий день украинский кабмин назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности руководителя министерства иностранных дел.
У здания Верховной рады в Киеве прошел митинг против отставки предыдущего министра обороны Михаила Федорова.