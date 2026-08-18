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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 18:49 • Новости дня

    Путин заявил о перспективах поставок российского СПГ в Мьянму

    Путин заявил о перспективах поставок российского СПГ в Мьянму
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия видит значительный потенциал для организации поставок сжиженного природного газа в Мьянму, включая возможности для дальнейшего транзита в соседние страны, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве. Как передает РИА «Новости», стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание энергетическому сектору.

    «Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа, и не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства», – сказал российский лидер в ходе встречи в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул готовность России увеличить экспорт нефтепродуктов.

    Перед началом переговоров президент Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

    Комментарии (25)
    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

    Комментарии (4)
    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

    Комментарии (15)
    17 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.

    Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

    Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

    «Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

    Как пишет издание, еще недавно спутниковые данные, которые Киеву передавали правительства стран-союзников и коммерческие компании, оставались дефицитным ресурсом. В первую очередь ими располагали высокопоставленные украинские военные, использовавшие информацию для решения стратегических задач. Увеличение числа спутников и ускорение обработки снимков расширяет возможности Украины по оперативному получению информации о ситуации на местности. Это позволяет чаще обновлять данные и использовать их при принятии решений.

    Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

    В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

    Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

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    18 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

    В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

    Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

    Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    17 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    РПЦ: Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в 12 регионов России

    Tекст: Вера Басилая

    Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с греческого острова Корфу, чтобы верующие в 12 регионах страны смогли поклониться святыне до 20 сентября, сообщила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

    Самолет с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского из греческого Корфу уже приземлился в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Марии Коровиной, доступ к реликвии организуют в 13 городах.

    «Поклониться святыне можно будет в 12 регионах (13 городах) России», – сказала Коровина. Первыми мощи встретят верующие в Чебоксарах, где они пробудут с 20 по 21 августа в Введенском кафедральном соборе. Затем святыню перевезут в Казань, Дивеево, Нижний Новгород и Петербург.

    В начале сентября реликвию доставят в Псков, Смоленск и Иркутск, где 6 сентября состоится масштабный Крестный ход. После этого десница посетит Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург и Владимир. В Москве поклониться мощам святого Спиридона можно будет с 15 по 20 сентября.

    Святитель Спиридон Тримифунтский, родившийся в конце III века на Кипре, почитается за множество совершенных чудес и благотворительность. В 2018 году его десницу уже привозили в Россию.

    В начале августа в Орловской области на месте погребения обнаружили предполагаемые мощи святого блаженного исповедника Афанасия Сайко.

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    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    18 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

    Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    @ kstu.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе строительных работ на территории казанского вуза рабочие раскопали немецкий танк времен Великой Отечественной войны, который ранее использовался как бронеяма.

    Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

    «Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

    Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

    В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

    Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Минобороны показало фото Курильского десанта
    Минобороны показало фото Курильского десанта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции, начавшейся 18 августа в 1945 году.

    Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале  фотографии, посвященные годовщине начала Курильской десантной операции.

    Советские войска полностью освободили стратегически важный архипелаг, поставив победную точку во Второй мировой войне.

    Основные бои развернулись на острове-крепости Шумшу. Советские морпехи высаживались в ледяную воду под шквальным огнем противника и сразу вступали в бой. Благодаря массовому героизму бойцы смогли отбить ключевые высоты и прорвать неприступную оборону врага.

    Капитуляция гарнизона Шумшу 23 августа предрешила успех всей операции. К 1 сентября советские войска полностью освободили Курильскую гряду.

    Историческое значение победы подчеркнул генералиссимус Иосиф Сталин: «Отныне Южный Сахалин и Курильские острова будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил Путину о продолжении строительства памятного комплекса на острове Шумшу.

    Месяцем ранее на Курилах стартовала вторая международная экспедиция поисковиков.

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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