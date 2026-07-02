Tекст: Дмитрий Бавырин

Среди спецагентов с руками-убийцами, сыгранных мемотичным британским актером Джейсоном Стэйтемом, был и такой, кто по собственному почину стал народным мстителем, потому что телефонные мошенники дозвонились до его добросердечной соседки. Далекий от художественных достоинств боевик «Пчеловод» имеет, тем не менее, очарование простого, а потому безотказного аттракциона. С учетом отвратительной актуальности антагониста – мажора-айтишника с семейной «крышей», приятно смотреть, как Стэйтем ломает лица ему и другим генералам империи, обирающей доверчивых стариков.

В нашем таймлайне взрыв бомбы-самоделки в Монако тяжело ранил украинского олигарха Вадима Ермолаева, его любовницу и ее 13-летнего сына. Даже французские СМИ и их источники убеждены, что за первым терактом в истории княжества стоит СБУ, поскольку Ермолаев-старший входит в число врагов Владимира Зеленского и по сути бежал c Украины, отказавшись от гражданства. С учетом практик киевской верхушки, звучит правдоподобно. Но, справедливости ради, у семьи Ермолаевых было много врагов, включая и полноценных «кровников».

Фундамент их империи – строительный бизнес Вадима Ермолаева в Днепропетровске, имевший мрачную славу: дома, которые мешали проектам олигарха, сгорали при подозрительных обстоятельствах. А его старший сын Артем Ермолаев – один в один главный антагонист «Пчеловода» и «король» днепровских кол-центров. Установленный судом минимальный ущерб от его ОПГ только в странах Евросоюза – более ста миллионов евро.

По фантастическому везению Ермолаева-младшего из всех запросов по линии Интерпола приоритет был отдан эстонскому. В стране, которая ложно считает себя одной из наименее коррумпированных в мире, ему вынесли мягчайший приговор – штраф в 8,5 млн и условный срок с высылкой, причем мажор к тому моменту выслал себя сам, в день приговора перелетев на частном самолете из Эстонии в Израиль, откуда выдачи нет.

В приговоре упоминается, что жертвами кол-центров Ермолаева стали сотни граждан Германии, Литвы, Турции, Финляндии, но возместили свой ущерб только эстонцы (судя по всему, с наваром для избранных). Есть ли среди пострадавших россияне – неизвестно, но эстонский суд вряд ли бы разбирал их жалобы, а базой для ОПГ Ермолаева был тот же город Днепр – неофициальная столица украинских телефонных мошенников, покрываемых государством за свои действия против России.

Это одна из особенностей Украины, на которую закрывают глаза в Европе, хотя европейцы становятся жертвами тех же самых кол-центров. Мошенники – люди не брезгливые. Им по большому счету все равно, кто даст им денег, так что локализовать их так, чтоб вредили одним лишь русским, не получится.

Из этого, однако, не следует, что за эпидемией телефонных и интернет-мошенничеств на континенте стоит одна Украина или что это сугубо наше, восточнославянское явление. У нас, конечно, есть уникальные традиции – провокационные вопросы «чей Крым?», звонки «главка ФСБ», рецидивисты из «службы безопасности», кража – реальная или мнимая – пароля от «Госуслуг». Но в плане остальной методики речь о воистину глобальном зле.

Взять, например, США, где сейчас начинается сезон ураганов. В связи с ним федеральная торговая комиссия выпустила напоминание об активности кол-центров: «Где бы вы ни жили, мошенники следят за любыми чрезвычайными ситуациями, включая погодные. Только мошенники представляются правительственными чиновниками, а затем требуют кредитные карты, банковские счета или номер соцстрахования».

По опросу Gallup, в прошлом году 6% американцев стали жертвами мошенников, которые выудили у них 68 млрд долларов.

Причем 41% опрошенных заявили, что сталкиваются с попытками мошенничеств каждый день. По опросу за позапрошлый год таких было меньше – 31%. Тогда же 79% жителей США оценили явление как серьезную проблему для страны. Теперь их уже 81% – и они считают, что правительство могло бы сделать гораздо больше.

Борьба с мошенниками и впрямь не входит в число приоритетов администрации Дональда Трампа. Но, справедливости ради, США делают все же больше, чем другие страны – в силу того, что у них больше возможностей. Например, ФБР неоднократно проводило в Индии рейды с сотнями арестованных. И это были не мелкие пешки вроде курьеров, а реальное руководство кол-центров по типу тех, какими дурнославен Днепр.

В случае с Америкой, как и с другими континентами, звонки поступают из-за рубежа – не только из Индии, но и из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, даже из Африки, что лишний раз напоминает о глобальности проблемы.

Это не эпидемия, а пандемия, а бушует она из-за совпадения двух обстоятельств – высокого уровня цифровизации и второй холодной войны.

Первая неизбежна. Вторая – выбор прежде всего Запада и НАТО. При другой политике жизнь мошеннических ОПГ была бы не столь роскошной.

Холодная война для борьбы с мошенниками не помеха сама по себе, но она совпала с другим драматичным обстоятельством – дезорганизацией Организации Объединенных Наций.

Несмотря на противостояние капиталистов с коммунистами, вторая половина XX века была сравнительно эффективна в том плане, что человечество наконец-то смогло решить некоторые свои проблемы сообща. Например, с подачи СССР и по линии ООН на всей планете победили оспу. Гораздо хуже получилось с наркоторговлей, но ее повсеместный запрет – это тоже ООН, уже с подачи США. При этом и СССР, и США горячо поддерживали глобальный режим нераспространения ядерного оружия, но столкнулись с неизбежной проблемой: у тех стран, которые создали ядерную бомбу и средства доставки вопреки запретам, их трудно отобрать.

В начале XXI века еще были какие-то надежды и попытки найти общее решение мировых проблем, но по большому счету обреченные: США уже начали минимизировать роль ООН и строить мир как Pax Americana, подменяя глобальные проблемы своими национальными интересами. Поэтому меньше, чем хотелось бы, получилось в деле борьбы с терроризмом (не стоило плодить новые очаги) и офшорами (стоило строже спрашивать с Британии и ее «коронных территорий»). А теперь, как это говорится по-украински, маемо шо маемо.

Пока интернет-мошенники используются одними странами как легальный способ противостояния с другими странами, а человечество на уровне лидеров не выработает единую политику борьбы, это явление на планете Земля будет процветать. Да, не чета терроризму, но тоже – массовая угроза с сопоставимым материальным ущербом.

Иначе – да, можно. Но ведущие державы должны договориться по этому вопросу над прочими разногласиями и наказывать по мандату ООН тех, кто хитрит: кого-то – санкциями, а кому-то нужна спецоперация. Придется пристально следить за Британией, отказать Израилю в привилегированном положении, прошерстить Монако, посадить Эстонию на хлеб и рыбу (Эстония вообще не нужна, но это другой вопрос), но результат того стоит и достичь его будет проще, чем в случаях с наркотиками или офшорами.

Кол-центры выявляемы по энергопотреблению, а организаторы глобальных лохотронов, в отличие от украденных ими денег, не могут просто лежать на счетах каких-нибудь островных квазигосударств. Их холеные тушки требуют сервиса, которые могут дать только развитые страны, где тушки можно было бы накрыть, была бы воля общей.

Надежд на такое «иначе», увы, нет. Европа настроена на превращение второй холодной в третью мировую, хотя сама от этого страдает. США живут в собственном ритме и мало с кем готовы договариваться. Китай смотрит, записывает и тоже к чему-то готовится.

Не беря в расчет киношного Пчеловода, который приходит, когда верхи тотально парализованы перед новым злом, надеяться можно только на Россию. Она на сможет окончательно победить телефонное мошенничество в одиночку, но внесет существенный вклад в борьбу с ним. Потому что Днепр – это на Украине, а место России в борьбе определено: у пульта управления ракетной установкой.

Как тебе такое, Джейсон Стэйтем?