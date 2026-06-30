Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

Кто продаст бензин России Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны – одного из крупнейших экспортеров нефти, – это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности Перейти в раздел

Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности Перейти в раздел

Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы? Подробности Перейти в раздел

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В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

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Европа исторгает украинцев В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы. Перейти в раздел