Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

Tекст: Ольга Никитина

Ограничения на выдачу кредитов и займов

С 1 июля Банк России вводит новые макропруденциальные лимиты на выдачу кредитов. Ограничения коснутся тех заемщиков, которые уже тратят на платежи по кредитам более половины своего дохода. Если долговая нагрузка превышает 80%, условия будут еще жестче.

Банки и микрофинансовые организации смогут выдавать деньги таким заемщикам, но только в определенной доле от общего числа кредитов. Получить одобрение будет сложнее, особенно если у человека уже есть несколько займов.

Одновременно с этим банки и МФО смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. Речь идет о попытках взять кредит без согласия клиента. В кредитных историях россиян появится новый блок с информацией о каждом обращении за кредитом – с указанием запрашиваемой суммы, факта одобрения или отказа и причины решения. Банки и МФО обязаны передавать эти данные в бюро кредитных историй в течение 30 минут с момента события.

Банки усилят защиту от мошенников

С 1 июля родители или другие законные представители смогут получать справки по счетам и вкладам, открытым несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволит отслеживать финансовые операции детей и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность.

Закон не распространяется на случаи, когда человек от 16 до 18 лет стал полностью дееспособным в результате эмансипации или вступления в брак. Для получения справки необходимо предъявить свидетельство о рождении, об усыновлении либо акт органа опеки о назначении попечителя.

Одновременно вводятся новые требования к микрофинансовым организациям. МФО больше не смогут проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, например страхования, на всех этапах жизненного цикла займа. Они обязаны предоставлять полную информацию о дополнительной услуге и ее поставщике, а также о праве отказаться от услуги. Запрещаются визуальные приемы, которые акцентируют внимание на выгодных условиях, скрывая остальные.

Что изменится при переводах через СБП

С 1 июля при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки будут указывать ИНН отправителя и получателя. Обычных людей нововведение не коснется – цель закона в борьбе с дропперами, подставными лицами, через которых мошенники выводят украденные деньги.

ИНН у человека не меняется в отличие от номера телефона или банковской карты, поэтому банкам будет проще отслеживать подозрительные операции. Это позволит быстрее выявлять цепочки переводов, используемые для вывода похищенных средств.

Сделки с недвижимостью по биометрии

С 1 июля в России внедряется новый способ регистрации жилья. Покупатель и продавец смогут оформить сделку с недвижимостью удаленно. Для этого достаточно электронной подписи в документах и подтверждения личности через Единую биометрическую систему.

Привычный порядок регистрации жилья не отменяется. Сделку по-прежнему можно провести через МФЦ или нотариуса. Нововведение поможет в случае, если стороны находятся в разных регионах и нет возможности оформить документы лично. Сочетание биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи обеспечит высокий уровень безопасности сделок. Согласия на регистрацию права собственности в электронном виде при этом не потребуется.

Также с 1 июля в ЕГРН начнут вносить границы сельскохозяйственных угодий. Это поможет собственникам и покупателям точнее проверять участки и избегать споров о границах.

Кому повысят пенсии с июля 2026 года

Россияне, отметившие 80-летие в июне, с июля начнут получать фиксированную часть пенсии в двойном размере. Такая же прибавка ждет тех, кому присвоили первую группу инвалидности.

Еще одна категория – пенсионеры, у которых на попечении нетрудоспособные родственники. Также выплаты увеличат пенсионерам из районов Крайнего Севера, приравненных местностей и сельских территорий. Все перерасчеты происходят в беззаявительном порядке.

Родители смогут контролировать счета детей

С 1 июля законные представители несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет получат право запрашивать справки по счетам и вкладам таких детей. Это не касается случаев, когда человек от 16 до 18 лет стал полностью дееспособным с момента эмансипации или вступления в брак.

Банк выдаст документ по счетам при предъявлении свидетельства о рождении, об усыновлении либо акта органа опеки о назначении попечителя. Также используются информационные системы для подтверждения полномочий законных представителей. Ранее начал действовать закон, обязывающий банки запрашивать письменное согласие законных представителей несовершеннолетних клиентов при открытии им банковского счета.

Новые законы для мигрантов в июле 2026

С 1 июля усиливается контроль за мигрантами. За подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, будут наказывать лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до 3 млн рублей.

С 27 июля существенно повышаются пошлины для иностранных граждан: при оформлении российского гражданства – в 12 раз, с 4200 до 50 000 рублей; разрешения на временное проживание – в восемь раз; вида на жительство – в пять раз. Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 000 рублей за каждого специалиста.

Что еще изменится в июле 2026 года

Новые виды страхования жизни. С 1 июля появится страхование жизни с объявленной или расчетной доходностью. В первом случае выплачивается инвестиционный доход, размер которого определяется без привязки к каким-либо активам. Во втором – доход рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и зависит от доходности по конкретному активу. Страхование с расчетной доходностью доступно только квалифицированным инвесторам с суммой страховой премии не менее 6 млн рублей.

Ответственность за перепродажу ж/д билетов. С 26 июня в России начала действовать ответственность за возмездное оказание услуг по оформлению железнодорожных билетов в электронной форме. Штраф для перекупщиков составляет до 500 тыс. рублей.

Обеспечительный платеж за импорт из стран ЕАЭС. С 1 июля за импорт товаров из стран Евразийского экономического союза нужно будет вносить обеспечительный платеж в счет будущих налогов. Это касается товаров из Армении, Казахстана и Киргизии. Для импорта из Беларуси действует отсрочка до 1 ноября.

Новый ГОСТ по уборке рабочих помещений. С 1 июля обновляется стандарт уборки. Теперь необходимо использовать не менее двух-трех ведер воды, обрабатывать швабру химикатами, предварительно проверяя совместимость моющих средств и поверхностей. В местах, недоступных для швабры, проводится вакуумная уборка, а небольшие рабочие зоны очищаются влажными или спиртовыми салфетками.

Обновленный порядок передачи данных в Соцфонд. С 1 июля меняются правила передачи сведений для назначения больничных, декретных выплат и детских пособий. Главным источником информации станет индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Соцфонд будет самостоятельно формировать базу для начислений, опираясь на уже имеющиеся данные персонифицированного учета.

Изменения в декларации по косвенным налогам. С 30 июля меняется форма, формат и порядок предоставления декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам). Декларация теперь содержит четыре раздела с новыми строками для отражения обеспечительных платежей. Полностью исключен раздел с расчетом акциза на этиловый спирт.

Часто задаваемые вопросы

Какие законы вступают в силу в июле 2026 года?

С 1 июля вступают в силу законы о кредитных лимитах для закредитованных заемщиков, о сделках с недвижимостью по биометрии, о контроле счетов несовершеннолетних, новые правила для МФО и переводов через СБП, а также новые виды страхования жизни.

Что изменится для заемщиков с 1 июля?

Банк России вводит новые лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Если вы тратите на платежи более 50% дохода, получить кредит будет сложнее. Также банки и МФО получат доступ к данным о попытках мошенников оформить займы без согласия клиента.

Как биометрия поможет при сделках с недвижимостью?

С 1 июля можно будет подтвердить личность при удаленной регистрации сделки через Единую биометрическую систему. Это дополняет электронную подпись и делает сделки более безопасными, особенно если стороны находятся в разных регионах.

Кому повысят пенсии с июля?

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату. Такая же прибавка ждет тех, кому присвоили первую группу инвалидности, а также пенсионеров с иждивенцами и жителей Крайнего Севера.

Могут ли родители контролировать счета детей?

Да, с 1 июля законные представители смогут получать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет. Это делается для защиты детей от мошенников и вовлечения в преступные схемы.

Что изменится для мигрантов?

С 1 июля вводится уголовная ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. С 27 июля повышаются пошлины на оформление гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешений на работу.

Появятся ли новые виды страхования?

Да, с 1 июля вводятся два новых вида страхования жизни – с объявленной и расчетной доходностью. Они приходят на смену инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Первый вид доступен всем, второй – только квалифицированным инвесторам.

Что изменится в переводах через СБП?

С 1 июля банки будут указывать ИНН отправителя и получателя при переводах через СБП. Это делается для борьбы с дропперами – подставными лицами, через которых мошенники выводят украденные деньги.