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    3 июля 2026, 16:05 • Справки

    Как получить электронную подпись физлицу в 2026 году: виды ЭП и способы оформления

    Как получить электронную подпись физлицу в 2026 году: виды ЭП и способы оформления
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Электронная подпись позволяет гражданину подписывать документы и обращаться в государственные органы дистанционно, без визитов в офисы и бумажного оборота. Какие виды электронной подписи существуют, какая из них нужна физическому лицу и какими способами её можно оформить?

    Что такое электронная подпись и какие виды бывают

    Электронная подпись (ЭП, в обиходе - ЭЦП) - это набор электронных данных, который присоединяется к документу и подтверждает, кто именно его подписал. Использование электронной подписи регулирует Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон выделяет три вида подписи, различающиеся по уровню защиты и юридической силе.

    • Простая электронная подпись (ПЭП) - коды из СМС, пары «логин - пароль», подтверждения в приложениях. Криптография не применяется, неизменность документа после подписания не гарантируется.

    • Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) - формируется средствами криптографии, позволяет определить подписанта и выявить изменения в документе после подписания.

    • Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП, она же КЭП) - высший уровень защиты. Документ, подписанный УКЭП, по закону равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

    Необходимо учитывать: ПЭП и УНЭП приобретают юридическую силу, как правило, при наличии отдельного соглашения между сторонами (а для УНЭП - также в случаях, прямо предусмотренных законом), тогда как УКЭП признаётся без дополнительных условий.

    Зачем электронная подпись физическому лицу

    Квалифицированная подпись открывает гражданину доступ к юридически значимым действиям в дистанционном формате. С помощью УКЭП физическое лицо может:

    • подписывать договоры с банками, операторами связи и другими организациями;

    • оформлять сделки с недвижимостью и подавать документы на регистрацию в Росреестр;

    • подавать заявления и обращения в государственные органы и пользоваться сервисами портала «Госуслуги»;

    • зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или прекратить такую деятельность;

    • подавать налоговые декларации и взаимодействовать с ФНС.

    Для юридически значимых действий портал «Госуслуги» и ФНС принимают только квалифицированную электронную подпись. Стоит иметь в виду, что для большинства задач гражданина достаточно бесплатной УКЭП, а платный сертификат имеет смысл оформлять лишь при наличии операций, которые не поддерживаются приложением «Госключ».

    Как бесплатно получить УКЭП через приложение «Госключ»

    «Госключ» - государственное мобильное приложение для выпуска и применения электронной подписи. Сертификат УКЭП в нём выдаётся бесплатно, ключ создаётся и хранится в самом приложении, поэтому USB-токен и отдельное программное обеспечение не требуются. Приложение работает с 2021 года: первоначально через него выпускалась только неквалифицированная подпись, позднее стал доступен и выпуск УКЭП.

    Для оформления необходимы подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и прохождение идентификации одним из способов:

    • по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС);

    • по заграничному паспорту нового образца с чипом и смартфону с модулем NFC;

    • очно - в отделении МФЦ или банка.

    Порядок действий:

    • установить приложение «Госключ» и войти через подтверждённую учётную запись «Госуслуг»;

    • выпустить сертификат неквалифицированной подписи (УНЭП);

    • пройти идентификацию одним из доступных способов;

    • выпустить сертификат УКЭП и подтвердить выпуск подписанием сформированных документов.

    Выпуск сертификата в «Госключе» бесплатен. Важно помнить: запрос на подписание, который пользователь не инициировал самостоятельно, следует отклонять, поскольку после нажатия кнопки «Подписать» отозвать подпись невозможно.

    Действует ограничение: сертификат УКЭП «Госключа» работает только в информационных системах, интегрированных с приложением, - например на «Госуслугах» и портале «Работа России». Для подписания произвольных документов в любых системах требуется подпись на токене, выпущенная удостоверяющим центром. Количество сертификатов на одного гражданина не ограничено, поэтому допустимо одновременно использовать подпись в «Госключе» и подпись на токене для разных задач.

    Как оформить УКЭП в удостоверяющем центре

    Если требуется подпись на физическом носителе или функции, которые не поддерживает «Госключ», УКЭП оформляют в удостоверяющем центре (УЦ), аккредитованном Минцифры. Услуга платная: стоимость квалифицированной подписи обычно составляет от 2000 до 4500 рублей, защищённый носитель (USB-токен) оплачивается отдельно. Сертификат записывается на токен, а для работы с подписью на компьютер устанавливается криптопровайдер.

    Получить подпись в удостоверяющем центре можно двумя способами:

    • очно - с паспортом и СНИЛС в офисе удостоверяющего центра;

    • дистанционно - при наличии подтверждённой учётной записи «Госуслуг» и ранее выпущенного в «Госключе» сертификата УКЭП.

    Перед обращением необходимо убедиться, что центр имеет действующую аккредитацию; перечень аккредитованных удостоверяющих центров публикуется на сайте Минцифры.

    Какие документы понадобятся

    Для выпуска квалифицированной подписи физическому лицу требуются:

    • паспорт гражданина;

    • СНИЛС;

    • ИНН.

    При дистанционном оформлении данные подтверждаются через учётную запись «Госуслуг» и процедуру идентификации, при очном - предъявляются оригиналы документов.

    Срок действия сертификата и порядок продления

    Срок действия сертификата квалифицированной подписи составляет до 15 месяцев. После окончания срока подпись перестаёт действовать, и требуется выпуск нового сертификата. Пока срок не истёк, сертификат можно продлить дистанционно, без повторной очной идентификации.

    Информация о сроке действия доступна в личном кабинете «Госуслуг», а удостоверяющие центры и ФНС заранее уведомляют о приближении даты окончания. Продлевать сертификат рекомендуется заблаговременно: после истечения срока дистанционное продление становится недоступным.

    Что изменилось в 2025–2026 годах

    Требования к выпуску и применению электронной подписи в этот период ужесточаются. Ключевые изменения:

    • с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон № 63-ФЗ (Федеральный закон от 21 апреля 2025 года № 94-ФЗ), включившие государственные органы в число участников отношений в сфере электронной подписи - в частности, в перечень заявителей и в требования к квалифицированным сертификатам;

    • при дистанционном выпуске УКЭП идентификация владельца проводится через подтверждённую учётную запись «Госуслуг» и Единую биометрическую систему (ЕБС);

    • продолжается переход на единый формат машиночитаемой доверенности (МЧД) для всех государственных органов;

    • подпись физического лица (без ОГРНИП) не подходит для деятельности индивидуального предпринимателя при взаимодействии с ФНС - предпринимателю оформляется отдельная подпись ИП в удостоверяющем центре ФНС.

    Гражданину, который одновременно ведёт деятельность как индивидуальный предприниматель, для налоговых операций необходима именно подпись ИП, а не физического лица.

    Как защитить электронную подпись

    Квалифицированная подпись приравнивается к собственноручной, поэтому доступ к ней должен быть только у владельца. Передавать ключ или сертификат другим лицам запрещено. Рекомендуется:

    • хранить токен и PIN-код отдельно и не сообщать их посторонним;

    • отклонять в «Госключе» запросы на подписание, которые не инициировались самостоятельно;

    • периодически проверять на «Госуслугах», какие сертификаты выпущены на ваше имя.

    Распространённые мошеннические схемы основаны не на взломе «Госуслуг» или «Госключа», а на получении доступа к учётной записи жертвы - по той же логике, что и хищение кодов из СМС для входа в банковское приложение. Нельзя сообщать посторонним пароль и коды подтверждения от «Госуслуг», а также подтверждать подписание документов, которые не инициировались самостоятельно. При компрометации ключа сертификат необходимо незамедлительно отозвать - порядок описан ниже.

    Как отозвать сертификат и запретить операции без личного участия

    Если есть основания полагать, что подпись скомпрометирована, сертификат необходимо отозвать (заблокировать). Сделать это можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в выдавшем сертификат удостоверяющем центре. При компрометации ключа удостоверяющий центр обязан аннулировать сертификат в течение 12 часов после обращения владельца. Восстановить отозванный сертификат нельзя - потребуется выпуск нового.

    Для защиты недвижимости предусмотрен отдельный механизм - запрет на регистрационные действия без личного участия собственника. Ранее его оформляли только в МФЦ или Росреестре, теперь это можно сделать дистанционно:

    • подать заявление через портал «Госуслуги» и выбрать объект недвижимости;

    • подписать заявление квалифицированной подписью, например через «Госключ»;

    • дождаться внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - на это отводится до пяти рабочих дней.

    После установки запрета Росреестр не рассматривает заявления о переходе, прекращении или ограничении права без личного присутствия собственника. Устанавливать такой запрет рекомендуется владельцам недвижимости, которые не планируют дистанционных сделок: это снижает риск перерегистрации объекта по подложным документам.

    Как проверить подлинность электронной подписи

    Подлинность подписи на полученном документе можно проверить бесплатно. Соответствующие сервисы доступны:

    • на портале «Госуслуги» - для проверки квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) подписи;

    • на портале mos.ru - для проверки подписи на документе (форматы CMS, CAdES) и самого сертификата (форматы X.509, BASE64).

    В личном кабинете на «Госуслугах» также отображается перечень действующих и недействующих сертификатов, выпущенных на имя пользователя. Проверять этот список рекомендуется периодически, чтобы своевременно обнаружить подпись, выпущенную без ведома владельца.

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