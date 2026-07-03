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Как получить электронную подпись физлицу в 2026 году: виды ЭП и способы оформления
Электронная подпись позволяет гражданину подписывать документы и обращаться в государственные органы дистанционно, без визитов в офисы и бумажного оборота. Какие виды электронной подписи существуют, какая из них нужна физическому лицу и какими способами её можно оформить?
Что такое электронная подпись и какие виды бывают
Электронная подпись (ЭП, в обиходе - ЭЦП) - это набор электронных данных, который присоединяется к документу и подтверждает, кто именно его подписал. Использование электронной подписи регулирует Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон выделяет три вида подписи, различающиеся по уровню защиты и юридической силе.
- Простая электронная подпись (ПЭП) - коды из СМС, пары «логин - пароль», подтверждения в приложениях. Криптография не применяется, неизменность документа после подписания не гарантируется.
- Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) - формируется средствами криптографии, позволяет определить подписанта и выявить изменения в документе после подписания.
- Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП, она же КЭП) - высший уровень защиты. Документ, подписанный УКЭП, по закону равнозначен бумажному с собственноручной подписью.
Необходимо учитывать: ПЭП и УНЭП приобретают юридическую силу, как правило, при наличии отдельного соглашения между сторонами (а для УНЭП - также в случаях, прямо предусмотренных законом), тогда как УКЭП признаётся без дополнительных условий.
Зачем электронная подпись физическому лицу
Квалифицированная подпись открывает гражданину доступ к юридически значимым действиям в дистанционном формате. С помощью УКЭП физическое лицо может:
- подписывать договоры с банками, операторами связи и другими организациями;
- оформлять сделки с недвижимостью и подавать документы на регистрацию в Росреестр;
- подавать заявления и обращения в государственные органы и пользоваться сервисами портала «Госуслуги»;
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или прекратить такую деятельность;
- подавать налоговые декларации и взаимодействовать с ФНС.
Для юридически значимых действий портал «Госуслуги» и ФНС принимают только квалифицированную электронную подпись. Стоит иметь в виду, что для большинства задач гражданина достаточно бесплатной УКЭП, а платный сертификат имеет смысл оформлять лишь при наличии операций, которые не поддерживаются приложением «Госключ».
Как бесплатно получить УКЭП через приложение «Госключ»
«Госключ» - государственное мобильное приложение для выпуска и применения электронной подписи. Сертификат УКЭП в нём выдаётся бесплатно, ключ создаётся и хранится в самом приложении, поэтому USB-токен и отдельное программное обеспечение не требуются. Приложение работает с 2021 года: первоначально через него выпускалась только неквалифицированная подпись, позднее стал доступен и выпуск УКЭП.
Для оформления необходимы подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и прохождение идентификации одним из способов:
- по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС);
- по заграничному паспорту нового образца с чипом и смартфону с модулем NFC;
- очно - в отделении МФЦ или банка.
Порядок действий:
- установить приложение «Госключ» и войти через подтверждённую учётную запись «Госуслуг»;
- выпустить сертификат неквалифицированной подписи (УНЭП);
- пройти идентификацию одним из доступных способов;
- выпустить сертификат УКЭП и подтвердить выпуск подписанием сформированных документов.
Выпуск сертификата в «Госключе» бесплатен. Важно помнить: запрос на подписание, который пользователь не инициировал самостоятельно, следует отклонять, поскольку после нажатия кнопки «Подписать» отозвать подпись невозможно.
Действует ограничение: сертификат УКЭП «Госключа» работает только в информационных системах, интегрированных с приложением, - например на «Госуслугах» и портале «Работа России». Для подписания произвольных документов в любых системах требуется подпись на токене, выпущенная удостоверяющим центром. Количество сертификатов на одного гражданина не ограничено, поэтому допустимо одновременно использовать подпись в «Госключе» и подпись на токене для разных задач.
Как оформить УКЭП в удостоверяющем центре
Если требуется подпись на физическом носителе или функции, которые не поддерживает «Госключ», УКЭП оформляют в удостоверяющем центре (УЦ), аккредитованном Минцифры. Услуга платная: стоимость квалифицированной подписи обычно составляет от 2000 до 4500 рублей, защищённый носитель (USB-токен) оплачивается отдельно. Сертификат записывается на токен, а для работы с подписью на компьютер устанавливается криптопровайдер.
Получить подпись в удостоверяющем центре можно двумя способами:
- очно - с паспортом и СНИЛС в офисе удостоверяющего центра;
- дистанционно - при наличии подтверждённой учётной записи «Госуслуг» и ранее выпущенного в «Госключе» сертификата УКЭП.
Перед обращением необходимо убедиться, что центр имеет действующую аккредитацию; перечень аккредитованных удостоверяющих центров публикуется на сайте Минцифры.
Какие документы понадобятся
Для выпуска квалифицированной подписи физическому лицу требуются:
- паспорт гражданина;
- СНИЛС;
- ИНН.
При дистанционном оформлении данные подтверждаются через учётную запись «Госуслуг» и процедуру идентификации, при очном - предъявляются оригиналы документов.
Срок действия сертификата и порядок продления
Срок действия сертификата квалифицированной подписи составляет до 15 месяцев. После окончания срока подпись перестаёт действовать, и требуется выпуск нового сертификата. Пока срок не истёк, сертификат можно продлить дистанционно, без повторной очной идентификации.
Информация о сроке действия доступна в личном кабинете «Госуслуг», а удостоверяющие центры и ФНС заранее уведомляют о приближении даты окончания. Продлевать сертификат рекомендуется заблаговременно: после истечения срока дистанционное продление становится недоступным.
Что изменилось в 2025–2026 годах
Требования к выпуску и применению электронной подписи в этот период ужесточаются. Ключевые изменения:
- с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон № 63-ФЗ (Федеральный закон от 21 апреля 2025 года № 94-ФЗ), включившие государственные органы в число участников отношений в сфере электронной подписи - в частности, в перечень заявителей и в требования к квалифицированным сертификатам;
- при дистанционном выпуске УКЭП идентификация владельца проводится через подтверждённую учётную запись «Госуслуг» и Единую биометрическую систему (ЕБС);
- продолжается переход на единый формат машиночитаемой доверенности (МЧД) для всех государственных органов;
- подпись физического лица (без ОГРНИП) не подходит для деятельности индивидуального предпринимателя при взаимодействии с ФНС - предпринимателю оформляется отдельная подпись ИП в удостоверяющем центре ФНС.
Гражданину, который одновременно ведёт деятельность как индивидуальный предприниматель, для налоговых операций необходима именно подпись ИП, а не физического лица.
Как защитить электронную подпись
Квалифицированная подпись приравнивается к собственноручной, поэтому доступ к ней должен быть только у владельца. Передавать ключ или сертификат другим лицам запрещено. Рекомендуется:
- хранить токен и PIN-код отдельно и не сообщать их посторонним;
- отклонять в «Госключе» запросы на подписание, которые не инициировались самостоятельно;
- периодически проверять на «Госуслугах», какие сертификаты выпущены на ваше имя.
Распространённые мошеннические схемы основаны не на взломе «Госуслуг» или «Госключа», а на получении доступа к учётной записи жертвы - по той же логике, что и хищение кодов из СМС для входа в банковское приложение. Нельзя сообщать посторонним пароль и коды подтверждения от «Госуслуг», а также подтверждать подписание документов, которые не инициировались самостоятельно. При компрометации ключа сертификат необходимо незамедлительно отозвать - порядок описан ниже.
Как отозвать сертификат и запретить операции без личного участия
Если есть основания полагать, что подпись скомпрометирована, сертификат необходимо отозвать (заблокировать). Сделать это можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в выдавшем сертификат удостоверяющем центре. При компрометации ключа удостоверяющий центр обязан аннулировать сертификат в течение 12 часов после обращения владельца. Восстановить отозванный сертификат нельзя - потребуется выпуск нового.
Для защиты недвижимости предусмотрен отдельный механизм - запрет на регистрационные действия без личного участия собственника. Ранее его оформляли только в МФЦ или Росреестре, теперь это можно сделать дистанционно:
- подать заявление через портал «Госуслуги» и выбрать объект недвижимости;
- подписать заявление квалифицированной подписью, например через «Госключ»;
- дождаться внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - на это отводится до пяти рабочих дней.
После установки запрета Росреестр не рассматривает заявления о переходе, прекращении или ограничении права без личного присутствия собственника. Устанавливать такой запрет рекомендуется владельцам недвижимости, которые не планируют дистанционных сделок: это снижает риск перерегистрации объекта по подложным документам.
Как проверить подлинность электронной подписи
Подлинность подписи на полученном документе можно проверить бесплатно. Соответствующие сервисы доступны:
- на портале «Госуслуги» - для проверки квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) подписи;
- на портале mos.ru - для проверки подписи на документе (форматы CMS, CAdES) и самого сертификата (форматы X.509, BASE64).
В личном кабинете на «Госуслугах» также отображается перечень действующих и недействующих сертификатов, выпущенных на имя пользователя. Проверять этот список рекомендуется периодически, чтобы своевременно обнаружить подпись, выпущенную без ведома владельца.