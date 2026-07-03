Как получить электронную подпись физлицу в 2026 году: виды ЭП и способы оформления

Что такое электронная подпись и какие виды бывают

Электронная подпись (ЭП, в обиходе - ЭЦП) - это набор электронных данных, который присоединяется к документу и подтверждает, кто именно его подписал. Использование электронной подписи регулирует Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон выделяет три вида подписи, различающиеся по уровню защиты и юридической силе.

Простая электронная подпись (ПЭП) - коды из СМС, пары «логин - пароль», подтверждения в приложениях. Криптография не применяется, неизменность документа после подписания не гарантируется.

- коды из СМС, пары «логин - пароль», подтверждения в приложениях. Криптография не применяется, неизменность документа после подписания не гарантируется. Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) - формируется средствами криптографии, позволяет определить подписанта и выявить изменения в документе после подписания.

- формируется средствами криптографии, позволяет определить подписанта и выявить изменения в документе после подписания. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП, она же КЭП) - высший уровень защиты. Документ, подписанный УКЭП, по закону равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Необходимо учитывать: ПЭП и УНЭП приобретают юридическую силу, как правило, при наличии отдельного соглашения между сторонами (а для УНЭП - также в случаях, прямо предусмотренных законом), тогда как УКЭП признаётся без дополнительных условий.

Зачем электронная подпись физическому лицу

Квалифицированная подпись открывает гражданину доступ к юридически значимым действиям в дистанционном формате. С помощью УКЭП физическое лицо может:

подписывать договоры с банками, операторами связи и другими организациями;

оформлять сделки с недвижимостью и подавать документы на регистрацию в Росреестр;

подавать заявления и обращения в государственные органы и пользоваться сервисами портала «Госуслуги»;

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или прекратить такую деятельность;

подавать налоговые декларации и взаимодействовать с ФНС.

Для юридически значимых действий портал «Госуслуги» и ФНС принимают только квалифицированную электронную подпись. Стоит иметь в виду, что для большинства задач гражданина достаточно бесплатной УКЭП, а платный сертификат имеет смысл оформлять лишь при наличии операций, которые не поддерживаются приложением «Госключ».

Как бесплатно получить УКЭП через приложение «Госключ»

«Госключ» - государственное мобильное приложение для выпуска и применения электронной подписи. Сертификат УКЭП в нём выдаётся бесплатно, ключ создаётся и хранится в самом приложении, поэтому USB-токен и отдельное программное обеспечение не требуются. Приложение работает с 2021 года: первоначально через него выпускалась только неквалифицированная подпись, позднее стал доступен и выпуск УКЭП.

Для оформления необходимы подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и прохождение идентификации одним из способов:

по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС);

по заграничному паспорту нового образца с чипом и смартфону с модулем NFC;

очно - в отделении МФЦ или банка.

Порядок действий:

установить приложение «Госключ» и войти через подтверждённую учётную запись «Госуслуг»;

выпустить сертификат неквалифицированной подписи (УНЭП);

пройти идентификацию одним из доступных способов;

выпустить сертификат УКЭП и подтвердить выпуск подписанием сформированных документов.

Выпуск сертификата в «Госключе» бесплатен. Важно помнить: запрос на подписание, который пользователь не инициировал самостоятельно, следует отклонять, поскольку после нажатия кнопки «Подписать» отозвать подпись невозможно.

Действует ограничение: сертификат УКЭП «Госключа» работает только в информационных системах, интегрированных с приложением, - например на «Госуслугах» и портале «Работа России». Для подписания произвольных документов в любых системах требуется подпись на токене, выпущенная удостоверяющим центром. Количество сертификатов на одного гражданина не ограничено, поэтому допустимо одновременно использовать подпись в «Госключе» и подпись на токене для разных задач.

Как оформить УКЭП в удостоверяющем центре

Если требуется подпись на физическом носителе или функции, которые не поддерживает «Госключ», УКЭП оформляют в удостоверяющем центре (УЦ), аккредитованном Минцифры. Услуга платная: стоимость квалифицированной подписи обычно составляет от 2000 до 4500 рублей, защищённый носитель (USB-токен) оплачивается отдельно. Сертификат записывается на токен, а для работы с подписью на компьютер устанавливается криптопровайдер.

Получить подпись в удостоверяющем центре можно двумя способами:

очно - с паспортом и СНИЛС в офисе удостоверяющего центра;

дистанционно - при наличии подтверждённой учётной записи «Госуслуг» и ранее выпущенного в «Госключе» сертификата УКЭП.

Перед обращением необходимо убедиться, что центр имеет действующую аккредитацию; перечень аккредитованных удостоверяющих центров публикуется на сайте Минцифры.

Какие документы понадобятся

Для выпуска квалифицированной подписи физическому лицу требуются:

паспорт гражданина;

СНИЛС;

ИНН.

При дистанционном оформлении данные подтверждаются через учётную запись «Госуслуг» и процедуру идентификации, при очном - предъявляются оригиналы документов.

Срок действия сертификата и порядок продления

Срок действия сертификата квалифицированной подписи составляет до 15 месяцев. После окончания срока подпись перестаёт действовать, и требуется выпуск нового сертификата. Пока срок не истёк, сертификат можно продлить дистанционно, без повторной очной идентификации.

Информация о сроке действия доступна в личном кабинете «Госуслуг», а удостоверяющие центры и ФНС заранее уведомляют о приближении даты окончания. Продлевать сертификат рекомендуется заблаговременно: после истечения срока дистанционное продление становится недоступным.

Что изменилось в 2025–2026 годах

Требования к выпуску и применению электронной подписи в этот период ужесточаются. Ключевые изменения:

с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон № 63-ФЗ (Федеральный закон от 21 апреля 2025 года № 94-ФЗ), включившие государственные органы в число участников отношений в сфере электронной подписи - в частности, в перечень заявителей и в требования к квалифицированным сертификатам;

при дистанционном выпуске УКЭП идентификация владельца проводится через подтверждённую учётную запись «Госуслуг» и Единую биометрическую систему (ЕБС);

продолжается переход на единый формат машиночитаемой доверенности (МЧД) для всех государственных органов;

подпись физического лица (без ОГРНИП) не подходит для деятельности индивидуального предпринимателя при взаимодействии с ФНС - предпринимателю оформляется отдельная подпись ИП в удостоверяющем центре ФНС.

Гражданину, который одновременно ведёт деятельность как индивидуальный предприниматель, для налоговых операций необходима именно подпись ИП, а не физического лица.

Как защитить электронную подпись

Квалифицированная подпись приравнивается к собственноручной, поэтому доступ к ней должен быть только у владельца. Передавать ключ или сертификат другим лицам запрещено. Рекомендуется:

хранить токен и PIN-код отдельно и не сообщать их посторонним;

отклонять в «Госключе» запросы на подписание, которые не инициировались самостоятельно;

периодически проверять на «Госуслугах», какие сертификаты выпущены на ваше имя.

Распространённые мошеннические схемы основаны не на взломе «Госуслуг» или «Госключа», а на получении доступа к учётной записи жертвы - по той же логике, что и хищение кодов из СМС для входа в банковское приложение. Нельзя сообщать посторонним пароль и коды подтверждения от «Госуслуг», а также подтверждать подписание документов, которые не инициировались самостоятельно. При компрометации ключа сертификат необходимо незамедлительно отозвать - порядок описан ниже.

Как отозвать сертификат и запретить операции без личного участия

Если есть основания полагать, что подпись скомпрометирована, сертификат необходимо отозвать (заблокировать). Сделать это можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в выдавшем сертификат удостоверяющем центре. При компрометации ключа удостоверяющий центр обязан аннулировать сертификат в течение 12 часов после обращения владельца. Восстановить отозванный сертификат нельзя - потребуется выпуск нового.

Для защиты недвижимости предусмотрен отдельный механизм - запрет на регистрационные действия без личного участия собственника. Ранее его оформляли только в МФЦ или Росреестре, теперь это можно сделать дистанционно:

подать заявление через портал «Госуслуги» и выбрать объект недвижимости;

подписать заявление квалифицированной подписью, например через «Госключ»;

дождаться внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - на это отводится до пяти рабочих дней.

После установки запрета Росреестр не рассматривает заявления о переходе, прекращении или ограничении права без личного присутствия собственника. Устанавливать такой запрет рекомендуется владельцам недвижимости, которые не планируют дистанционных сделок: это снижает риск перерегистрации объекта по подложным документам.

Как проверить подлинность электронной подписи

Подлинность подписи на полученном документе можно проверить бесплатно. Соответствующие сервисы доступны:

на портале «Госуслуги » - для проверки квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) подписи;

» - для проверки квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) подписи; на портале mos.ru - для проверки подписи на документе (форматы CMS, CAdES) и самого сертификата (форматы X.509, BASE64).

В личном кабинете на «Госуслугах» также отображается перечень действующих и недействующих сертификатов, выпущенных на имя пользователя. Проверять этот список рекомендуется периодически, чтобы своевременно обнаружить подпись, выпущенную без ведома владельца.