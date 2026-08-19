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Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов
Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.
Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».
«Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.
Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.
«Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.
В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.