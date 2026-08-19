Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

«Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

«Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.