У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму
Филолог Пахомов: Ошибки «то что» может стать языковой нормой
В русском языке может появиться новый составной подчинительный союз «то что», который сейчас считается грамматической ошибкой, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
Ошибочное употребление выражения «то что» в речи россиян может вскоре стать языковой нормой. По мнению экспертов, в русском языке формируется новый составной подчинительный союз, передает РИА «Новости».
«Если говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – сказал Пахомов.
Специалист пояснил, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой. Однако популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном «потому что» или «в случае если».
По оценке филолога, изменение нормы не является деградацией языка, а отражает его естественное развитие.