Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом
МВД назвало зависание и перезагрузку признаками заражения смартфона вирусом
Зависание, замедление работы и самостоятельная перезагрузка смартфона могут свидетельствовать о заражении гаджета вредоносным программным обеспечением, сообщили в МВД.
В МВД призывают соблюдать меры цифровой безопасности и быть особенно внимательными к своим гаджетам, передает ТАСС.
Если телефон после установки неизвестной программы начинает работать с перебоями, его владельцу нужно насторожиться. Также нельзя оставлять без внимания появление неизвестных окон и выполнение действий без личного участия пользователя.
Подобные изменения могут свидетельствовать об установке вредоносного программного обеспечения. Оно способно предоставить мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку. В случае подозрительного поведения телефона ведомство советует не вводить данные банковских карт и не заходить в банковские приложения. Также стоит проверить устройство на наличие вирусов, а при необходимости обратиться в банк и полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД выявили крадущую данные Android-смартфонов вредоносную программу Drama RAT.
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